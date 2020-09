Challenger Forlì: Il Tabellone Principale. Tiafoe prima testa di serie. Lorenzo Musetti Wild card

Challenger Forlì – Main Draw

(1/WC) Tiafoe, Frances vs Yang, Tsung-Hua

Gabashvili, Teymuraz vs (WC) Musetti, Lorenzo

Bellucci, Thomaz vs Benchetrit, Elliot

Okala, Jules vs (7) Seppi, Andreas

(4/WC) Caruso, Salvatore vs Qualifier

Van Rijthoven, Tim vs Vrbensky, Michael

Baldi, Filippo vs Fratangelo, Bjorn

Arnaboldi, Andrea vs (6) Harris, Lloyd

(5) Sugita, Yuichi vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs Qualifier

Vavassori, Andrea vs Sakamoto, Pedro

Kelly, Dayne vs (3) Kwon, Soonwoo

(8) Coria, Federico vs Tseng, Chun-hsin

Clezar, Guilherme vs Bachinger, Matthias

Pellegrino, Andrea vs Galovic, Viktor

Qualifier vs (2) Norrie, Cameron