Us Open: La finale sarà tra Victoria Azarenka e Naomi Osaka. L’Azarenka batte per la prima volta in uno Slam Serena Williams (con il video delle due semifinali)

Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo e campionessa degli Australian Open 2012 e 2013, ha confermato questo giovedì sera il suo ritorno alle finali del Grand Slam sette anni dopo l’ultima, raggiungendo la finale degli US Open, lo stesso torneo dove nel 2013 ha giocato la sua ultima finale Slam. Questa è la quinta finale del Grande Slam della carriera per la bielorussa, con tutte le altre disputate tra il 2012 e il 2013.

L’Azarenka, che dopo un anno senza vincere incontri è ora in una serie di 11 vittorie consecutive, ha battuto in semifinale l’americana Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grand Slam e sei US Open (due dei quali contro la stessa Azarenka in finale), per 1-6, 6-3 e 6-3, riuscendo a ribaltare il risultato dopo un incredibile primo set dell’americana giocando un tennis di altissimo livello nel secondo e terzo parziale.

Nella prima semifinale Naomi Osaka, ex numero uno al mondo e vincitrice di due titoli del Grand Slam, tra cui gli US Open 2018, si è assicurata la qualificazione alla terza finale Slam in carriera, seconda a New York, battendo l’americana Jennifer Brady, numero 41 della classifica mondiale e una delle giocatrici più in forma in questa fase della stagione, per 7-6(1), 3-6 e 6-3, in un incontro con molti vincenti, pochi errori, solo due break al servizio – due in tutto il match (secondo e terzo set) in un duello risolto in poco più di due ore.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

J. Brady vs N. Osaka



Slam Us Open J. Brady [28] J. Brady [28] 6 6 3 N. Osaka [4] N. Osaka [4] 7 3 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Brady 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 N. Osaka 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Brady 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Osaka 0-15 30-15 ace 40-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 J. Brady 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Brady 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Osaka 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Osaka 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Brady 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Williams vs V. Azarenka