Daniil Medvedev e la squalifica di Djokovic: “Sinceramente, non mi ha affatto colpito la sua squalifica perché non era nemmeno presente nella mia metà di tabellone”

Daniil Medvedev, per molti il favorito n.1 per il titolo degli US Open dopo la squalifica di Novak Djokovic, smentisce di guardare a questo torneo in modo diverso da quando il serbo numero uno al mondo ha lasciato la scena.

“Sinceramente, non mi ha affatto colpito la sua squalifica perché non era nemmeno presente nella mia metà di tabellone. Cioè, per poter sentire la differenza dovrò arrivare in finale. Se ci arrivo, potrò dire che sarà un’opportunità maggiore contro un altro giocatore rispetto a Djokovic, ma fino ad allora non cambia molto per me”.

Medvedev affronterà Dominic Thiem in semifinale, in un duello tra i due migliori giocatori classificati ancora in gara.