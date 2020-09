Us Open: I risultati completi del Day 8. Si salva Serena Williams. Dominic Thiem ai quarti di finale

Dominic Thiem (ATP 3) si è qualificato per i quarti degli US Open senza concedere ulteriori set. Fatta eccezione per la prima frazione, il promettente canadese Felix Auger-Aliassime (21) non ha avuto la costanza e la forza per contrapporsi alla potenza dell’austriaco, impostosi per 7-6 (7/4) 6-1 6-1 in 2h07′. Sulla strada verso la finale e il primo titolo dello Slam, il 27enne incrocerà ora Alex De Minaur (28), che ha regolato Vasek Pospisil (98) per 7-6 (8/6) 6-3 6-2.

In campo femminile ha rischiato grosso Serena Williams (WTA 8). Contro la greca Maria Sakkari (22), che l’aveva eliminata a Cincinnati 2 settimane fa, l’americana ha dovuto recuperare un break nel terzo set prima di avere la meglio con il risultato di 6-3 6-7 (6/8) 6-3. Nei quarti affronterà Tsvetana Pironkova, rientrata sul circuito dopo una pausa per maternità e perciò senza classifica.

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 – 4° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Sakkari vs S. Williams



Slam Us Open M. Sakkari [15] M. Sakkari [15] 3 7 3 S. Williams [3] S. Williams [3] 6 6 6 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Sakkari 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Sakkari 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-0 → 2-0 S. Williams 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Williams 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Sakkari 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 S. Williams 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Williams 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

F. Auger-Aliassime vs D. Thiem



Slam Us Open F. Auger-Aliassime [15] F. Auger-Aliassime [15] 6 1 1 D. Thiem [2] D. Thiem [2] 7 6 6 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 1-5 → 1-6 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Thiem 0-15 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 6-5 D. Thiem 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

F. Tiafoe vs D. Medvedev



E. Mertens vs S. Kenin



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

V. Pospisil vs A. de Minaur



Slam Us Open V. Pospisil V. Pospisil 6 3 2 A. de Minaur [21] A. de Minaur [21] 7 6 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Pospisil 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

A. Cornet vs T. Pironkova



Slam Us Open A. Cornet A. Cornet 4 7 3 T. Pironkova T. Pironkova 6 6 6 Vincitore: T. Pironkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Pironkova 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Pironkova 15-0 15-15 1-1 → 2-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Pironkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Pironkova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Pironkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 T. Pironkova 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 4-5 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Cornet 15-0 15-15 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 T. Pironkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Berrettini vs A. Rublev



Slam Us Open M. Berrettini [6] • M. Berrettini [6] 0 6 3 1 A. Rublev [10] A. Rublev [10] 0 4 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Berrettini 1-3 A. Rublev 30-0 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Rublev 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Berrettini 1-4 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

V. Azarenka vs K. Muchova



Court 17 – Ore: 17:00

G. Dabrowski / A. Riske vs A. Muhammad / T. Townsend



Slam Us Open G. Dabrowski / A. Riske G. Dabrowski / A. Riske 4 2 A. Muhammad / T. Townsend A. Muhammad / T. Townsend 6 6 Vincitore: A. Muhammad T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Muhammad / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Dabrowski / A. Riske 30-15 1-5 → 2-5 A. Muhammad / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Dabrowski / A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 A. Muhammad / T. Townsend 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 A. Muhammad / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / A. Riske 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Muhammad / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 4-4 → 4-5 A. Muhammad / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Muhammad / T. Townsend 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Muhammad / T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / A. Riske 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Muhammad / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / A. Riske 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1

J. Murray / N. Skupski vs M. Pavic / B. Soares



Slam Us Open J. Murray / N. Skupski J. Murray / N. Skupski 2 6 M. Pavic / B. Soares M. Pavic / B. Soares 6 7 Vincitore: M. Pavic B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* df 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Pavic / B. Soares 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 M. Pavic / B. Soares 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Murray / N. Skupski 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Pavic / B. Soares 0-15 df 15-15 30-15 4-3 → 4-4 J. Murray / N. Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Pavic / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Pavic / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Murray / N. Skupski 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Pavic / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / N. Skupski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Pavic / B. Soares 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 J. Murray / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Pavic / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 J. Murray / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Pavic / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 J. Murray / N. Skupski 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 0-2 → 0-3 M. Pavic / B. Soares 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Murray / N. Skupski 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

J. Rojer / H. Tecau vs R. Bopanna / D. Shapovalov



Slam Us Open J. Rojer / H. Tecau J. Rojer / H. Tecau 7 7 R. Bopanna / D. Shapovalov R. Bopanna / D. Shapovalov 5 5 Vincitore: J. Rojer H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 7-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 R. Bopanna / D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 df 2-1 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-3 → 4-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Bopanna / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Bopanna / D. Shapovalov 0-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bopanna / D. Shapovalov ace 0-0 → 1-0

N. Melichar / Y. Xu vs H. Carter / L. Stefani