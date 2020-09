Alexander Zverev sulla squalifica di Novak Djokovic: “Sono scioccato, ad essere onesto, non so proprio cosa dire”

Alexander Zverev, numero sette del mondo e ora il tennista con la miglior classifica presente agli US Open, ha reagito con grande sorpresa a tutto quello che è successo questa domenica con Novak Djokovic. In conferenza stampa, il 23enne tedesco ha dichiarato di essere rimasto scioccato nei momenti successivi a tutto ciò che è accaduto a Novak.

“È stata solo sfortuna. Ci sono regole per rispondere a situazioni come questa la squadra arbitrale ha fatto quello che doveva fare. Novak sarà molto arrabbiato, perché quella palla sarebbe potuta finire ovunque. Sono scioccato, ad essere onesto, non so proprio cosa dire”.

Zverev pensa però che ciò renda ancora più interessante il torneo. “Tutto quello che so è che avremo un nuovo campione del Grand Slam. Sarà uno dei giovani, se contiamo anche Thiem [ha 27 anni], perché è uno di quelli che ha la possibilità di vincere. Ora questo è davvero interessante”.