Il giovane JJ Wolf coinvolto in polemiche dopo aver messo una foto: “Non sono razzista”

Jeffrey John Wolf, un giovane americano che è in grande forma in questi US Open – affronterà Daniil Medvedev nel terzo round nel primo Grande Slam della sua carriera – si è trovato coinvolto in un’inutile polemica sui social network, dopo aver pubblicato una foto con un gesto che nel gergo americano (soprattutto in questi tempi di assoluta tensione sociale) viene interpretato come “supremazia bianca”.

Sono piovuti centinaia di commenti che offendevano Wolf sui social network, e lo hanno costretto addirittura a cancellare la foto dai social network. “Ho fatto il simbolo del ‘tutto ok’ con la mia mano. Non sapevo che potesse avere un altro significato. Non sono razzista, non ho un solo osso razzista nel mio corpo e il mio gruppo di amici è assolutamente vario. I commenti che hanno fatto sulla mia foto erano disgustosi e ho deciso di cancellarla”.