San Marino Junior Cup: completato il primo turno dei singolari

E’ entrata nel vivo ieri, con i primi incontri dei tabelloni di singolare maschile e femminile, la San Marino Junior Cup 2020, torneo Under 14 inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour.

Venti i match completati, spalmati sui 6 campi in terra rossa del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Semaforo rosso per le tre portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino. La titana Ludovica Ceccoli si è vista sbarrare la strada da Sara Pacetti (6-2 6-2 il risultato in favore dell’italiana), Silvia Alletti, debilitata per via di un problema fisico, ha lottato duramente nel secondo set ma ha dovuto cedere il passo a Emma Scaldalai, terza forza del tabellone, che si è imposta per 6-0 6-4. La ceka Ellen Katzer, quarta testa di serie, ha infine eliminato con un doppio 6-0 la giovane Emma Tarducci (foto).

In campo maschile lo sloveno Mark Iztok Lunder, prima scelta del tabellone, ha confermato il pronostico imponendosi 6-0 6-0 su Luca Pizzichini. Avanzano anche il francese Adrien Ducruet, testa di serie numero 2, che ha superato 6-2 6-4 l’italiano Luigi Valletta, e il russo Filip Avdeev, terza forza del torneo, che ha liquidato con un doppio 6-0 Riccardo Miano.

Nel tardo pomeriggio hanno preso il via anche i tornei di doppio.

Domani è in programma il secondo turno maschile, mentre a livello femminile si completeranno i quarti di finale.