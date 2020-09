Thomas Fabbiano promuove la Lubrano Tennis Academy

Thomas Fabbiano, ospite d’onore in occasione dell’apertura del sipario sulle attività della stagione 2020-2021, promuove a pieni voti Lubrano Tennis Academy.

“E’ un piacere per me incontrare nuovamente Federico Placidilli. Mi ha seguito per due anni – ha detto Fabbiano – a livello tecnico abbiamo fatto un percorso bellissimo: so quanto dare a me e quanto a questi ragazzi dell’Academy che sta crescendo giorno dopo giorno insieme al maestro Lubrano e al suo staff”.

Lubrano Tennis Academy significa vivere il Tennis sette giorni su sette con professionalità importanti a supporto. “I campi di Valletta Cambiaso sono bellissimi, l’ambiente dell’Academy è sanissimo: il consiglio di provarlo non va solo ai liguri”.

Fabbiano vanta successi importanti in carriera, come quelli ottenuti a Wimbledon contro Wawrinka e Tsitsipas e agli US Open contro Thiem. E’ giocatore di alto livello (best ranking 70), vent’anni di lavoro a contatto con allenatori e professionisti per la sua crescita umana. “Federico e Marco possono far crescere i ragazzi fuori dal campo, oltre a metterli in condizioni tecnicamente di innalzare fortemente il loro livello. I ragazzi sono in buone mani, gli allenatori sapranno trasmettere giusti valori e passione. Da parte mia, chi vuole intraprendere percorso da professionista deve giocare più tornei possibili: sino a 22-23 anni, serve una certa quantità di Tennis nelle gambe dando continuità al progetto senza dimenticare di colpire tante palle con un ottima qualità”.

La ripartenza di Fabbiano dopo il Covid-19. “E’ complicato in questo momento senza avere un tour da affrontare. Abbiamo ripreso ad allenarci dopo 2 mesi di stop con difficoltà perché in assenza di un torneo a breve terminato non è facile allenarsi. Quando sei abituato a viaggiare trenta settimane l’anno, colpire le palline senza l’adrenalina della partita non è pienamente soddisfacente”.