Challenger Trieste: Il programma completo di Lunedì 24 Agosto

Center Court (Giorgi) – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Juan Pablo Ficovich vs [8] Lukas Lacko

2. [Q] Tomas Martin Etcheverry vs [6] Alessandro Giannessi

3. Daniel Altmaier vs [WC] Lorenzo Musetti

4. [4] Lorenzo Giustino vs Matteo Viola (non prima ore: 16:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Facundo Mena vs Mats Moraing

2. Mathias Bourgue vs [Q] Carlos Alcaraz

3. [WC] Matteo Gigante vs Filippo Baldi (non prima ore: 16:00)