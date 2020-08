Il padre di Zverev positivo al coronavirus?

Alexander Zverev Sr., padre e allenatore di Sascha Zverev, è risultato positivo al coronavirus.

E’ apparsa la notizia sabato mattina sul quotidiano locale “Il Piccolo”.

Il russo è a Trieste in un torneo Challenger con Mischa Zverev, e non ha viaggiato con il figlio minore a New York, dove Alexander è andato a giocare il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open.

E’ probabile che ad Alexander Zverev e alla sua squadra di New York verrà chiesto quando è entrato in contatto con suo padre l’ultima volta per evitare qualsiasi rischio di contagio.