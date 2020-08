Masters 1000 e WTA Cincinnati: Il programma completo di Venerdì 21 Agosto

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] J.J. Wolf vs Jaume Munar

2. [7] Jordan Thompson vs Salvatore Caruso

3. [1] Gilles Simon vs [WC] Sebastian Korda (non prima ore: 20:00)

COURT 17 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jil Teichmann vs [22] Shelby Rogers

2. Ysaline Bonaventure vs [WC] Catherine Bellis OR [13] Madison Brengle

3. Astra Sharma vs Vera Zvonareva

COURT 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Daria Kasatkina vs [18] Christina Mchale

2. Leylah Fernandez vs [24] Kristie Ahn

3. [7] Arantxa Rus vs [17] Nina Stojanovic

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Liudmila Samsonova vs [14] Jessica Pegula

2. [10] Sorana Cirstea vs Anna Kalinskaya

COURT 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Harris vs Andrej Martin

2. Dominik Koepfer vs [WC] Mackenzie McDonald

3. [PR] Kamil Majchrzak vs [16] Cameron Norrie

COURT 12 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gregoire Barrere vs Marcos Giron

2. Emil Ruusuvuori vs [20] Thiago Monteiro

COURT 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Kirsten Flipkens vs [WC] Katie Volynets

2. Oceane Dodin vs [21] Paula Badosa

COURT 14 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Soonwoo Kwon vs [Alt] Norbert Gombos

2. [4] Aljaz Bedene vs [22] Dennis Novak

COURT 15 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Laura Siegemund vs [WC] Caroline Dolehide

2. [WC] Ann Li vs [15] Viktoria Kuzmova

COURT 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Martinez vs [21] Marton Fucsovics

2. Yasutaka Uchiyama vs [13] Ricardas Berankis