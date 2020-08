Da Todi: Vittorie di Musetti e Zeppieri. Musetti “Voglio conquistare i punti necessari per entrare nelle qualificazioni del Roland Garros” (con il programma di domani)

Lorenzo Musetti vince il derby azzurro contro Francesco Forti con lo score di 7-6(4) 6-3 e accede al secondo turno degli Internazionali di Tennis Città di Todi: “Ho vinto un match molto difficile, lui ha servito molto bene ma, con qualche alto e basso, sono riuscito a spuntarla. Voglio conquistare i punti necessari per entrare nelle qualificazioni del Roland Garros, speriamo di proseguire così”. Ottima performance di Giulio Zeppieri, giustiziere di Renzo Olivo con il punteggio di 6-2 7-6(4). Avanti anche l’argentino Facendo Bagnis: 6-4 4-6 6-1 ai danni del francese Hugo Gaston.

Gli ultimi risultati di martedì 18 agosto

Primo turno

Lorenzo Musetti b. Francesco Forti 7-6(4) 6-3

Facundo Bagnis b. Hugo Gaston 6-4 4-6 6-1

Giulio Zeppieri b. Renzo Olivo 6-2 7-6(4)

Campo Centrale – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Elliot Benchetrit vs [4] Cedrik-Marcel Stebe

2. Daniel Altmaier vs Gian Marco Moroni

3. Facundo Bagnis / Renzo Olivo vs [WC] Alessio De Bernardis / Francesco Forti (non prima ore: 16:30)

4. Elliot Benchetrit / Hugo Gaston vs [2] Luca Margaroli / Andrea Vavassori (non prima ore: 18:30)

5. [3] Federico Gaio vs Alessandro Giannessi (non prima ore: 20:30)

Grand Stand – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Mario Vilella Martinez vs [6] Antoine Hoang

2. [WC] Lorenzo Musetti / Giulio Zeppieri vs Andrea Collarini / Lorenzo Giustino (non prima ore: 15:30)

3. Roberto Carballes Baena / Marco Trungelliti vs Filippo Baldi / Antoine Hoang

4. Juan Pablo Ficovich / Facundo Mena vs [4] Marco Bortolotti / Mario Vilella Martinez