Il Masters 1000 ed il WTA di Cincinnati non utilizzeranno i campi principali degli Us Open

Il Western & Southern Open, un torneo che di solito si gioca a Cincinnati ma che quest’anno porta alcuni dei migliori giocatori del mondo nella bolla di New York, si giocherà a Flushing Meadows sul palco degli US Open, ma non esattamente sugli stessi campi.

Entrambi i tornei si giocheranno a porte chiuse, ma ‘Cincinnati’ utilizzerà un numero di campi molto più ridotto, scartando anche il Billie Jean King National Tennis Center, l’Arthur Ashe Stadium e il Louis Armstrong Stadium. Il Grand Stand sarà quindi il campo centrale per il torneo di Cincinnati, ed il Campo 17 sarà il secondo campo più grande del torneo.