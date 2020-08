Challenger Praga: Il Tabellone di Qualificazione (con l’order of play). Si parte già domani anche con gli incontri del tabellone principale

Challenger Praga: Il Tabellone di Quali

1. Nicola Kuhnvs [WC] Jiri Lehecka2. Botic Van de Zandschulpvs [WC] Jonas Forejtek(non prima ore: 12:00)3. [WC] Michael Vrbenskyvs Daniel Masur(non prima ore: 13:30)

COURT 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Vaclav Safranek vs [WC] Jan Satral

2. [PR] Andrey Kuznetsov vs Tallon Griekspoor (non prima ore: 12:00)

3. Malek Jaziri vs Oscar Otte (non prima ore: 13:30)

COURT 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Matthias Bachinger vs [WC] Petr Nouza

2. Alexey Vatutin vs Mats Moraing (non prima ore: 12:00)

3. Adrian Menendez-Maceiras vs Rudolf Molleker (non prima ore: 13:30)