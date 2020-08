Finali Serie A1 BMW: Il Ct Lucca vince la serie A1 Femminile. Per la prima volta Jessica Pieri: “Titolo assolutamente inaspettato”. Sonego e Andujar pronti per la Finale Maschile

Clamoroso alle finali di Serie A1 BMW. Il Circolo Tennis Lucca compie un’impresa straordinaria, batte 3/0 le campionesse in carica del Tennis Club Prato e conquista lo scudetto femminile, il primo della sua storia. Giornata indimenticabile per la squadra dei capitani Ivano Pieri e Cristiano Cerri, che ribalta totalmente i pronostici e surclassa la grande favorita del campionato. Sul campo centrale del Tennis Club Todi 1971, nell’evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e da MEF Tennis Events, ha aperto le danze Tatiana Pieri, giustiziera di Lucrezia Stefanini con il punteggio di 2-6 7-6(4) 15/13 annullando un match point. Poi il successo di Bianca Turati con lo score di 5-7 6-4 10/7 ai danni della slovacca Kristina Kucova, e infine il trionfo di Jessica Pieri, che ha battuto Martina Trevisan per 6-1 6-4.

Pieri show, estasi Lucca – Incontenibile la felicità di Jessica Pieri con il tricolore in mano: “Non ci aspettavamo assolutamente di conquistare il titolo. Non avevamo a disposizione giocatrici straniere, abbiamo deciso di affrontare il campionato noi amiche e, non si sa come, è andata bene. Siamo tutti molto contenti anche perché sappiamo quanto noi e il circolo teniamo alla Serie A1. Penso che la mia sorellina Elisa (altra giovanissima tennista, ndr) aspettasse questo momento da due anni: siamo state eliminate in semifinale le due stagioni in cui Lucca ha ospitato la finale, fu una grande amarezza. Siamo cresciute, come tutta la mia famiglia, in questo circolo e siamo orgogliose di essere le nuove campionesse d’Italia”. Poi uno sguardo ai prossimi impegni: “Sicuramente questo entusiasmo mi aiuterà per il prosieguo della stagione. Spero innanzitutto di giocare il più possibile a livello internazionale. Ho voglia di disputare tanti match e di continuare a lavorare per migliorare”.

Giovedì la finale maschile – A questo punto è tutto pronto per una finale maschile che promette scintille. Pablo Andujar, Gianluca Mager, Alessandro Giannessi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli proveranno a fare la voce grossa con la maglia del Park Tennis Club Genova. Dall’altra parte Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Marco Furlanetto, Edoardo Graziani e Walter Trusendi difenderanno i colori del Tennis Club Italia Forte dei Marmi. Appuntamento alle ore 11 di giovedì 13 agosto al Tennis Club Todi 1971 e in diretta su SuperTennis TV.