Finali Serie A1 BMW: Al via la finale di A1 femminile tra Tc Prato e Ct Lucca. Trevisan: “siamo una grande squadra di amiche” giovedì Park Genova e Tc Italia per il titolo maschile

Tutto pronto al Tennis Club Todi 1971 per le finali di Serie A1 BMW. Alle ore 12 di mercoledì 12 agosto inizierà il match per lo scudetto femminile tra Tennis Club Prato e Circolo Tennis Lucca, mentre giovedì 13 è in programma la sfida per il titolo maschile tra Park Tennis Club Genova e Tennis Club Italia Forte dei Marmi. Spettacolo garantito nell’evento di chiusura del massimo campionato a squadre del nostro Paese, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e da MEF Tennis Events, che sarà oggetto della solita straordinaria copertura televisiva di SuperTennis TV.

Trevisan vuole il trofeo – Il team di Prato, favorito per il successo, potrà contare su Martina Trevisan, reduce dalla finale di doppio insieme ad Elisabetta Cocciaretto (ed ultimo turno di qualificazioni in singolare) del torneo WTA di Palermo, il primo del circuito internazionale femminile post lockdown: “Quello di Palermo è stato un buon torneo, considerando le difficoltà che ci saranno state per organizzare un evento internazionale dopo mesi e mesi di stop. Noi giocatrici eravamo molto controllate e sottoposte ogni 4 giorni al tampone, mentre per quanto riguarda il campo ho avvertito buone sensazioni. Il doppio con Cocciaretto? Siamo una coppia nata un po’ dal nulla. Ci siamo trovate benissimo insieme, abbiamo battuto giocatrici forti e abituate a scendere in campo l’una al fianco dell’altra. Quindi abbiamo deciso di continuare insieme: disputeremo altri tornei in coppia”. Poi le aspettative sull’incontro di A1, di scena nello stesso circolo in cui Trevisan ha raggiunto la finale dei Campionati Italiani Assoluti a giugno: “Siamo una grande squadra. Prima che ragazze che giocano insieme, siamo molto amiche, ci conosciamo da tanto tempo e questa è la nostra forza. Aver già giocato qui a Todi gli Assoluti è un qualcosa in più rispetto ad altre giocatrici che proverò a sfruttare”. La squadra di capitan Gianluca Rossi, che difende il titolo, è composta anche da Kristina Kucova, Lucrezia Stefanini, Beatrice Ricci, Asia Serafini e Viola Turini. Di fronte il team di Lucca: Jessica Pieri, Tatiana Pieri, Bianca Turati, Giulia Giusti e Laura Bertagni sono le atlete che potrà schierare capitan Ivano Pieri.

Le due squadre maschili – Giovedì da una parte, a difendere i colori del Park Tennis Club Genova, ci saranno Gianluca Mager, Lorenzo Musetti, Alessandro Giannessi, Simone Bolelli e Pablo Andujar, mentre con la maglia del Tennis Club Italia Forte dei Marmi sono attesi Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Marco Furlanetto, Edoardo Graziani, Walter Trusendi ed Inigo Cervantes. La sfida è lanciata: in palio lo scudetto