Incredibile! Il torneo di Kitzbuhel chiude il cut-off al 31° posto. Al via anche Matteo Berrettini

La lista finale dell’ATP 250 a Kitzbuhel, in Austria, che si giocherà sulla terra durante la seconda settimana degli US Open, è stata annunciata questo martedì.

Solo i giocatori eliminati nei primi tre turni potranno competere in un evento il cui ultimo giocatore ad entrare direttamente è il numero 31 ATP, Kei Nishikori.

Nomi come Borna Coric, Guido Pella, Richard Gasquet, Fernando Verdasco e il nostro Lorenzo Sonego soo ora tra gli alternates rispetto alla lista preliminare.

L’ATP aveva già previsto che molti dei migliori tennisti avrebbero voluto giocare Kitzbuhel e aveva creato anche una regola che impediva ai primi 10 giocatori di iscriversi all’evento se non fossero andati agli US Open. Cioè Rafael Nadal e Gael Monfils, che non andranno agli US Open, non potranno nemmno giocare qui. Dominic Thiem (3°), Alexaander Zverev (7°) e Matteo Berrettini (8°) sono i top 10 presenti al torneo.

Ricordiamo che l’entry list delle qualificazioni uscirà la prossima settimana.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP Kitzbuhel Inizio torneo: 07/09/2020 | Ultimo agg.: 11/08/2020 16:17 Main Draw (cut off: 31 - Data entry list: 10/08/20 - Special Exempts: 0/0) 3. Thiem

29) Sinner34) Mager41) Travaglia42) Seppi52) Caruso63) Cecchinato