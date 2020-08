Stan Wawrinka ritorna dopo 10 anni ai Challenger. Giocherà due tornei consecutivi a Praga

Stan Wawrinka, ex campione degli US Open nel 2016 (il terzo dei suoi titoli del Grand Slam dopo gli Australian Open del 2014 e il Roland Garros del 2015), è uno dei Big che non si è nemmeno iscritto agli US Open del 2020, scegliendo di rimanere in Europa in tempi di pandemia. Ma non pensate che Wawrinka si fermerà…

Lo svizzero 35enne si sta allenando duramente sul campo e giocherà con una wild card due tornei consecutivi a Praga, la capitale della Repubblica Ceca, nelle settimane del 17 e 24 agosto. Sarà il ritorno di Wawrinka ai Challengers dopo più di 10 anni….

L’informazione è stata resa ufficiale dall’agenzia Keystone – ATS. In questo dispaccio, Stan The Man ha parlato delle sue ambizioni per la ripresa e approfitterà del campo in terra battuta ceco per provare i campi prima dei tornei di Roma e del Roland Garros