In arrivo anche una “bolla” australiana

L’Australian Open del 2021 si sta avvicinando e ci sono domande intorno al torneo per la prossima edizione.

Tennis Australia informa che ci sarà una “bolla di due mesi” per i tennisti durante i mesi di dicembre e gennaio. Non sono ancora noti grandi dettagli su come ciò sarà fatto e non sono state ancora annunciate ulteriori informazioni.

Craig Tiley ha parlato anche della questione del pubblico sugli spalti:

“Gli Australian Open dovranno prendere una decisione sulla capacità di pubblico per il 2021 entro novembre. L’ipotesi migliore è quella di avere il 75% del pubblico presente del 2020. Nel peggiore dei casi non ci sarà nessuno ed il torneo si giocherà a porte chiuse”.