WTA Palermo: Il Main Draw. Nessun derby italiano. Al via almeno 4 azzurre

WTA Palermo – International | terra | $250.000

(1) Martic, Petra vs Van Uytvanck, Alison

Flipkens, Kirsten vs Qualifier/Lucky Loser

Paolini, Jasmine vs Kasatkina, Daria

Qualifier/Lucky Loser vs (5) Mertens, Elise

(4) Kontaveit, Anett vs Tig, Patricia Maria

Siegemund, Laura vs Begu, Irina-Camelia

Hercog, Polona vs (WC) Cocciaretto, Elisabetta

Rus, Arantxa vs (6) Vekic, Donna

(8) Alexandrova, Ekaterina vs Mladenovic, Kristina

Qualifier/Lucky Loser vs Ferro, Fiona

(WC) Errani, Sara vs Cirstea, Sorana

Pliskova, Kristyna vs (3) Sakkari, Maria

(7) Yastremska, Dayana vs Sorribes Tormo, Sara

Zidansek, Tamara vs Qualifier/Lucky Loser

Giorgi, Camila vs Peterson, Rebecca

Qualifier/Lucky Loser vs (2) Vondrousova, Marketa