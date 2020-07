Ufficiale: anche il circuito ATP non tornerà in Asia nel 2020

È confermato: niente più tornei di tennis in Asia nel 2020. Il governo cinese ha ufficializzato nei giorni scorsi la sua intenzione di impedire che qualsiasi torneo di tennis professionistico si svolga nel paese fino alla fine dell’anno, il che annulla non solo i sette tornei WTA in programma per il post-Roland Garros, ma anche i quattro tornei ATP che erano ancora in programma.

L’ATP poi questa notte ha annunciato la cancellazione dei tornei in Asia nel 2020.

Dopo la già annunciata cancellazione di Tokyo, non si giocherà nemmeno il Beijing ATP 500, lo Shanghai ATP Masters 1000 ed i tornei ATP di Zhuhai e Shenzhen.