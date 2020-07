Marco Cecchinato e la voglia di ricominciare per tornare di nuovo grande

Marco Cecchinato sul quotidiano la Repubblica ha ricordato la sua avventura al Roland Garros del 2018 dove è riuscito a raggiungere le semifinali.

“Hanno parlato molto di quel torneo che ho disputato a Parigi nel 2018 . Molte persone hanno detto che quello che è successo e’ stato casuale. Sinceramente non mi piace che la gente dica queste cose. Ho lavorato sodo per fare un buon risultato a Parigi e prima di quel torneo avevo già vinto un torneo ATP e ne ho vinti altri due dopo. Non posso credere che i miei buoni risultati sul circuito siano solo una questione di foruna”, rivela.

Marco Cecchinato ha parlato dei suoi obiettivi a breve termine:

“Quando il tennis ritornerà, darò tutto me stesso dal 113° posto, ma con uno spirito competitivo di un giocatore di alto livello. Voglio giocare di nuovo gli ultimi turni sui campi centrali e voglio combattere contro i migliori tennisti del mondo. So che mi aspetta una strada molto difficile, ma sono ottimista di poterla percorrere” dichiara l’azzurro.