Pubblicati i dettagli del prossimo torneo combined Western & Southern Open, noto come Cincinnati ma quest’anno in programma a New York.

Per entrambi i tornei ATP e WTA qualificazioni 20-21 Agosto, primo turno 22-23 Agosto, con finali venerdì 28 Agosto.

Le entry list per il MD si chiudono il 27 Luglio (termine ridotto rispetto alle usuali 6 settimane), per le qualificazioni il 3 Agosto.

Tabellone MD a 56: 39 DE + 12 qualificati + 5 WC (per ATP 4 WC + 1 SE)

Prime 8 TdS con bye al primo turno.

Tabellone Q a 48 (due turni), con 6 WC ATP e 5 WC WTA.

Come campo principale sarà usato il Grandstand del BJK Center, restando i due campi principali (Arthur Ashe e Louis Armstrong) riservati al successivo US Open.

Da notare che essendo il torneo ATP un Master 1000 (di livello superiore al WTA) le iscrizioni saranno d’ufficio, pur con tutte le deroghe previste da ATP per questo periodo.

