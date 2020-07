Grigor Dimitrov guarito dal coronavirus. Il bulgaro giocherà gli Us Open

Grigor Dimitrov, ex top 3 della classifica mondiale e primo tennista di alto profilo ad essere positivo al coronavirus, durante la seconda tappa dell’Adria Tour, ha rivelato questo lunedì sui suoi social network di essere guarito.

“Ho ricevuto la notizia che sono libero dal coronavirus. Grazie per il sostegno ricevuto in queste ultime settimane di quarantena. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi e di prepararmi per la stagione sui campi veloci negli Stati Uniti”, ha dichiarato il 29enne bulgaro, che ha in programma di giocare gli US Open.