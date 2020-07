Andrey Rublev vince il torneo Thiem’s 7. Battuto in finale proprio Dominic Thiem

Andrey Rublev, 22 anni, che è stato una delle grandi figure di inizio stagione, ha vinto il Thiem’s 7 , evento che Dominic Thiem ha organizzato negli ultimi giorni a Kitzbuhel, in Austria.

Nella finale il russo ha battuto proprio Dominic Thiem, numero tre del mondo, per 6-2, 5-7 e [10-8], vendicando la sconfitta nella fase a gironi contro lo stesso avversario. In un duello giocato in condizioni difficili e interrotto per oltre un’ora a causa della pioggia, è stato Rublev che è riuscito ad essere più freddo nei momenti decisivi e si è imposto su Thiem alla sua seconda sconfitta in 24 incontri di esibizione nel ‘post quarantena’.