Borna Coric torna ad allenarsi. Ufficialmente guarito dal coronavirus

Borna Coric, numero 33 nella classifica ATP e uno dei tennisti che ha preso il coronavirus durante l’Adria Tour, ha rivelato questo venerdì sui social network che è guarito dalla malattia che lo ha costretto ad isolarsi in casa nelle ultime settimane. Il 23enne croato ha pubblicato una foto in cui rivela di essere già tornato in campo.

“Sono libero dal coronavirus e felice di essere tornato in campo. È bello tornare ad allenarsi all’aperto”, ha dichiarato il numero uno croato.