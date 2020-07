Wimbledon donerà in beneficenza palle e asciugamani dell’edizione 2020

Il torneo di Wimbledon ci ha abituati a gesti molto nobili e, in tal senso, questo martedì ha fatto sapere che donerà le palle e gli asciugamani dell’edizione 2020 per un’iniziativa di carattere solidale.

L’organizzazione del Grande Slam londinese donerà il materiale in beneficenza in risposta alla crisi del coronavirus.

“L’All England Club annuncia che donerà gli asciugamani dell’edizione 2020 di Wimbledon, e 30000 palle Slazenger saranno donate anche alla LTA (…)”, si legge nel comunicato.

L’amministratore delegato di Wimbledon Richard Lewis ha spiegato il motivo dell’iniziativa:

“Siamo impegnati e concentrati nell’usare tutte le nostre forze per fornire aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno e in questo senso siamo felici di annunciare che lasceremo le palline e gli asciugamani 2020 per un buon uso (…) Gli asciugamani saranno donati ad enti di beneficenza che lavorano per aiutare la popolazione più vulnerabile, vale a dire coloro che sono senza casa e che cercano le condizioni di base per vivere”.