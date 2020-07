Thiem’s Seven: Ecco i due gruppi. 100 mila euro al vincitore

Il Thiem’s 7, è un torneo di esibizione che riunisce sette tennisti, oltre a Thiem su invito del numero tre del mondo e prende il via oggi sui campi in terra di Kitzbuhel, in Austria.

Kitzbuhel famosa per le sue piste da sci, ospita questo torneo organizzato dal tennista di casa. Dominic Thiem si è assicurato un cast di lusso per poter giocare di nuovo a livello agonistico e rivedere alcuni dei suoi amici del circuito. Da qui il nome del torneo che si riferisce ai 7 tennisti “amici” che Thiem ha invitato a giocare.

Con un formato simile alle Finals ATP, con due gruppi, il torneo avrà sessioni diurne e notturne che distribuiranno complessivamente 300 mila euro, di cui 100 mila per il vincitore. L’evento avrà anche la presenza di pubblico sugli spalti, anche se in numero ridotto, limitato a 500 persone per sessione.

I gruppi sono composti in questo modo:

Gruppo A

Dominic Thiem

Andrey Rublev

Jan Lennard Struff

Casper Ruud

Gruppo B –

Matteo Berrettini

Roberto Bautista Agut

Karen Khachanov

Dennis Novak