Il Tennis con il pubblico è ritornato negli Stati Uniti con un torneo ad Atlanta

3 luglio 2020: gli Stati Uniti segnalano più di 54.000 casi di coronavirus (e più di 600 morti) nel giorno in cui il tennis con il pubblico è tornato nel paese. Il tennis tornerà nel calendario tra 40 giorni negli Stati Uniti, con i tornei di Washington, Cincinnati e gli US Open a porte chiuse e con molte misure di sicurezza, ma tutti i migliori tennisti del paese si sfidano questo fine settimana ad Atlanta per un evento che mette a confronto i migliori giovani e i veterani del paese.

Circa la metà della capienza dello stadio è stata messa a disposizione per il pubblico è sono state fornite mascherine all’ingresso a tutti gli spettatori, in uno scenario totalmente diverso dall’Adria Tour, un evento dove tutto è finito male.

John Isner, Tennys Sandgren, Frances Tiafoe e Steve Johnson sono stati i vincitori del primo giorno di gare.