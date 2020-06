Calendario ATP: San Pietroburgo si fa avanti ma vuole essere un ATP 500

Il calendario ATP è una totale incognita dopo il Roland Garros e molti eventi si stanno riposizionando.

Tutto indica che il circuito si muoverà verso i tornei indoor in Europa se la situazione pandemica lo permetterà; con Basilea che quest’anno ha già rinunciato alla sua edizione.

Da questo arriva la notizia che il torneo ATP 250 di San Pietroburgo è in trattative con l’ATP per cercare di disputare il torneo, ma chiedono di essere considerati in questa stagione come un ATP 500, per poter attrarre tennisti con un ranking migliore.