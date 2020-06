Campionati Italiani Assoluti: Il resoconto del Secondo Turno. Andrea Vavassori elimina Thomas Fabbiano e dichiara “Ho un’identità diversa dagli altri singolaristi”

Fuori la testa di serie numero 3 del tabellone maschile dei Campionati Italiani Assoluti. Thomas Fabbiano, terzo favorito del seeding, è stato sconfitto da Andrea Vavassori con il punteggio di 7-6 6-4.

Vavassori: “Ho un’identità diversa dagli altri singolaristi” – Ottima la performance del piemontese classe ’95: “È stata una bella battaglia. Lui è un avversario molto difficile da affrontare, tiene i piedi molto vicini al campo. Ho gestito bene i momenti complicati della partita nonostante il break di svantaggio due volte nel primo set”. “Sto facendo fatica a partire forte – ha continuato Vavassori – ma sono rimasto positivo e ho sfruttato le occasioni. Le mie qualità da doppista? Penso che lo stile di gioco del doppio mi abbia aiutato a costruirmi un’identità da singolarista diversa dagli altri. E poi fisicamente mi sento davvero bene”.

Gaio: “Splendido periodo per il tennis italiano” – A Federico Gaio la prosecuzione del match interrotto per oscurità mercoledì sera: battuto 6-2 3-6 10/7 Luciano Darderi. “Già giocare una partita in due giorni non è mai facile, in più – ha detto Gaio – siamo reduci da una lunga sosta che complica ulteriormente le cose. Sono contento di come sono entrato in campo e del risultato ottenuto”. All’orizzonte la sfida contro Andrea Arnaboldi: “Gioca molto bene, è mancino ed esprime un tennis aggressivo. Cercherò di fare tutto quello che è nelle mie possibilità: sto cambiando molte cose in questo periodo per alzare il mio livello, mi sento fiducioso”. In conclusione il numero 130 ATP si è soffermato sull’esaltante periodo del tennis azzurro: “Sicuramente il movimento italiano sta crescendo giorno dopo giorno con tantissimi ragazzi, è evidente. A partire da Matteo Berrettini e Fabio Fognini ci trasciniamo a vicenda, con tanti top 100 e ragazzi più giovani che giocano benissimo. È un periodo splendido per il nostro tennis, speriamo di raggiungere tutti il massimo di cui siamo capaci”. Avanti anche Gian Marco Moroni, giustiziere di Raul Brancaccio con lo score di 3-6 6-3 10/7.

Rubini: “Contenta dell’esordio” – Nel tabellone femminile fa la voce grossa Stefania Rubini, che si è imposta su Bianca Turati con un netto 6-2 6-0: “Onestamente non mi aspettavo un esordio così convincente. In allenamento ho lavorato su certe cose, avevo l’obiettivo di portarle in campo e ci sono riuscita: sono davvero contenta. Rispetto ad altre situazioni, secondo me qui siamo tutte sulla stessa barca dal punto di vista della condizione: ci sarà da lottare”. A sorpresa fuori Jessica Pieri, eliminata dalla qualificata Nicole Fossa Huergo (7-6 6-4), prosegue anche la marcia dell’altra qualificata, Nuria Brancaccio, che ha sconfitto Eleonora Alvisi (6-3 6-1).

I risultati di giovedì 25 giugno

Secondo turno maschile

(2) Federico Gaio b. Luciano Darderi 62 36 10-7

Andrea Vavassori b. (3) Thomas Fabbiano 76 (4) 64

(6) Gian Marco Moroni b. Raul Brancaccio 36 63 10-7

(1) Lorenzo Sonego b. (q) Federico Arnaboldi 63 62

(8) Lorenzo Musetti b. Marco Bortolotti 64 64

Primo turno femminile

Stefania Rubini b. Bianca Turati 6-2 6-0

Nicole Fossa Huergo b. Jessica Pieri 7-6(5) 6-4

Nuria Brancaccio b. Eleonora Alvisi 6-3 6-1