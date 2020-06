Dominic Thiem gioca cinque diversi tornei di esibizione in ​​sei settimane e su superfici diverse

Dominic Thiem, terzo nella classifica mondiale, era un tempo famoso per aver giocato un numero impressionante di tornei, cambiando regolarmente superfici e persino continenti in un breve periodo di tempo.

Questa tendenza è cambiata negli ultimi anni, con l’austriaco che ha fatto una scelta più giudiziosa nei tornei in cui partecipa, ma la post-pandemia sembra aver portato vecchie abitudini, con Domi che gioca praticamente sempre! Ci sono diversi cambi di paese e persino di superficie in un mese e mezzo …

Per tutto il mese di maggio e fino alla prossima settimana:

Austrian Tennis Series (terra) – è in semifinale

13 e 14 giugno: Adria Tour a Belgrado (terra battuta) – Campione

Dal 20 giugno al 5 luglio: Ultimate Tennis Showdown in Francia (hard)

7-11 luglio: Thiem’s 7, a Kitzbuhel, Austria (terra battuta)

13-17 luglio: due tornei di esibizione a Berlino, Germania (erba e campo veloce)