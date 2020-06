Srdjan Djokovic attacca Roger Federer: “Perché pensi che Roger Federer giochi ancora a 40 anni? Lo fa solo perché non riesce a concepire che sia mio figlio Novak che Rafael Nadal siano migliori di lui”

Srdjan Djokovic, il padre del numero uno al mondo Novak Djokovic, non è mai stato innamorato di Roger Federer da quando ha annunciato al mondo, dopo le semifinali degli Australian Open del 2008, che il re era morto e ne stava arrivando uno nuovo. Neanche lo svizzero ha mai amato la famiglia serba – ha persino detto loro di tacere in un incontro a Montecarlo – ma le dichiarazioni di Srdjan contro il quasi 39enne campione si ripetono. E questo giovedì sera un altro attacco è arrivato durante un’intervista per ‘SportKlub’.

“Perché pensi che Roger Federer giochi ancora a 40 anni? Lo fa solo perché non riesce a concepire che sia mio figlio Novak che Rafael Nadal siano migliori di lui. È ancora il tennista di maggior successo della storia. Ma non lo sarà ancora per molto. L’unico motivo per cui gioca ancora a tennis è perché sente gli altri due ‘afferrargli il collo”, ha sparato il padre di Nole.

Srdjan è andato ancora oltre, suggerendo a Federer di dedicarsi agli altri compiti della sua vita. “Vai amico, vai a crescere i tuoi figli, fai qualcos’altro, vai a sciare, fai qualcosa. Il tennis non è tutta la vita, è solo l’attuale hobby di mio figlio. In questo momento della sua vita è solo un tennista”.