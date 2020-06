Danielle Collins dura verso Novak Djokovic: “È facile parlare quando qualcuno ha vinto quasi $ 150 milioni di dollari nel corso della sua carriera”

Danielle Collins ha parlato sui suoi social media per non essere d’accordo con Novak Djokovic sulle preoccupazioni che ha sollevato in merito alla fattibilità degli US Open.

“Djokovic, questa è una grave contraddizione dopo i commenti sui giocatori tra i primi 100 che donano i loro soldi ai tennisti in difficoltà… A nessuno è stato permesso di partecipare a eventi o vincere soldi da febbraio. Qui abbiamo un’ottima opportunità con gli US Open di ritornare a giocare con alcune precauzioni di sicurezza per assicurare che tutti i giocatori di tennis si sentano al sicuro e che la loro salute sia al primo posto. Questa è una grande opportunità per i giocatori di guadagnare di nuovo.”

“Se è sicuro giocare e USTA, WTA e ATP faranno di tutto per dare priorità alla salute dei giocatori, penso che dovremmo sostenere la cosa disputando il torneo. È facile parlare quando qualcuno ha vinto quasi $ 150 milioni di dollari nel corso della sua carriera ed è facile dire alla gente cosa fare e poi dichiarare che non si vogliono giocare gli US Open. Molti di noi, che non viaggiano con un entourage, devono tornare al lavoro. Sarebbe fantastico avere il miglior giocatore al mondo a supportare questa opportunità e non viceversa ”, ha scritto l’americana.