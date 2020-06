Dominika Cibulkova e le lezioni private online di tennis (Video)

L’ex tennista ed ex top 4 Dominika Cibulkova ha lanciato su Twitter un’iniziativa che prevede lezioni private on-line di tennis.

“Vuoi imparare a giocare a tennis con me? Puoi farlo senza nemmeno uscire di casa! Riscaldamento, lavoro psicologico, dieta, tattiche, esercizi a destra e a sinistra sono solo alcune delle cose che potrai imparare! ”.

In carriera la Cibulkova è stata finalista agli Australian Open 2014 in quello che è stato il suo miglior risultato in carriera nei tornei del Grand Slam.