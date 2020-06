LiveTennis Cup Virtual – Houston Day 7 (Giornata 24): Aperti i pronostici della 24 esima giornata (chiusura prono Lunedì alle ore 08)

La LiveTennis Cup Virtual è un gioco gratuito aperto a tutti gli utenti iscritti di LiveTennis, nel quale si pronosticherà il risultato di una serie di incontri ed eventi (in questo caso simulati Live da un computer con il Live delle partite visibile ogni giorno dopo la scadenza dei prono).

Il gioco avrà una cadenza quotidiana ed ogni giorno, quindi, ci sarà una classifica di giornata e una generale. Al vincitore della classifica generale (dopo la conclusione dei 10 tornei in programma) ed al secondo e terzo classificato spetterà un piccolo premio per rendere la competizione più divertente.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Esito finale: Per ogni esito finale indovinato, ovvero il vincitore dell’incontro, saranno assegnati 3 punti mentre in caso di pronostico esatto per il numero di set ci saranno altri 2 punti: ogni partita, quindi, può valere fino a 5 punti. In caso di ritiro: se non è stato completato il primo set, allora la partita è nulla. In caso contrario, si assegnano i 3 punti dell’esito finale a chi ha pronosticato vincente il giocatore che non si è ritirato.

I tornei virtuali che si disputeranno (con annesso Main Draw da 32 giocatori che verrà pubblicato all’inizio di ogni torneo) saranno:

Giornata 24 Partecipa alla LiveTennis Cup! Devi essere registrato ed aver effettuato il login per poter visualizzare e inviare il pronostico!

Gioca, è gratis ed in palio ci sono dei premi!

HoustonMonte CarloBarcellonaEstorilMadridRomaGinevraRoland Garros

ATP 250 Houston – Tabellone Principale – Quarti di Finale

Albert Ramos vs Roberto Bautista Agut

David Goffin vs Denis Shapovalov

(7) Alexander Zverev vs (3) Dominic Thiem

Jan-Lennard Struff vs Pablo Cuevas

ATP 250 Houston – Tabellone Principale – 2° Turno

(1) Novak Djokovic vs Albert Ramos 1-3 1-3

Roberto Bautista Agut vs (5) Daniil Medvedev 4-3 4-3

Gael Monfils vs David Goffin 0-3 3-0 0-3

Denis Shapovalov vs Stan Wawrinka 0-3 3-0 3-1

(7) Alexander Zverev vs Nikoloz Basilashvili 3-0 4-3

Andy Murray vs (3) Dominic Thiem 1-3 3-1 2-4

Jan-Lennard Struff vs Marin Cilic 1-3 3-1 3-1

Pablo Cuevas vs (2) Rafael Nadal 1-3 3-1 3-1

ATP 250 Houston – Tabellone Principale – 1° Turno

(1) Novak Djokovic vs Cristian Garin 4-2 1-3 3-1

Kevin Anderson vs Albert Ramos 0-3 0-3

Feliciano Lopez vs Roberto Bautista Agut 1-3 3-1 2-4

Jannik Sinner vs (5) Daniil Medvedev 0-3 0-3

(4) Roger Federer vs Gael Monfils 0-3 0-3

Thanasi Kokkinakis vs David Goffin 2-4 1-3

Fabio Fognini vs Denis Shapovalov 1-3 3-4

Stan Wawrinka vs (6) Stefanos Tsitsipas 1-3 3-1 3-1

(7) Alexander Zverev vs Alex De Minaur 3-0 4-2

Nikoloz Basilashvili vs Daniel Evans 3-0 3-1

Frances Tiafoe vs Andy Murray 1-3 1-3

Pablo Carreno Busta vs (3) Dominic Thiem 0-3 3-4

(8) Matteo Berrettini vs Jan-Lennard Struff 0-3 3-0 2-4

Marin Cilic vs Lorenzo Sonego 3-1 3-0

Pablo Cuevas vs Attila Balazs 3-0 4-2

Federico Delbonis vs (2) Rafael Nadal 2-4 1-3

Classifica Generale Houston



Classifica Generale 1) Cristoforo99 77 (0 vitt., 6 gior.) 2) iceromeo23 76 (0 vitt., 6 gior.) 3) MitchDundee 75 (1 vitt., 6 gior.) 4) Napol ti amo 73 (0 vitt., 6 gior.) 5) federer92 72 (0 vitt., 6 gior.) 6) Federer.Forever 72 (0 vitt., 6 gior.) 7) Roscoe Tanner 72 (0 vitt., 6 gior.) 8) Proprio lui 70 (0 vitt., 6 gior.) 9) alexpic 69 (0 vitt., 6 gior.) 10) Bas 69 (0 vitt., 6 gior.) 11) nicolapre 69 (0 vitt., 6 gior.) 12) TomAlgBric 69 (0 vitt., 6 gior.) 13) AndiRafa11 69 (0 vitt., 6 gior.) 14) VFederico 68 (0 vitt., 6 gior.) 15) Amarena27 67 (0 vitt., 6 gior.) 16) Michael Scofield 66 (0 vitt., 5 gior.) 17) ergreco 65 (0 vitt., 6 gior.) 18) Lory278 64 (0 vitt., 6 gior.) 19) il_pignolo 64 (0 vitt., 6 gior.) 20) OpacioGladioli 64 (0 vitt., 6 gior.) 21) Tiger 64 (0 vitt., 6 gior.) 22) agassian 63 (1 vitt., 6 gior.) 23) Barney 63 (0 vitt., 6 gior.) 24) Avide 63 (0 vitt., 6 gior.) 25) nadal1998 63 (0 vitt., 6 gior.) 26) AlexCorretja 63 (0 vitt., 6 gior.) 27) deuce 63 (0 vitt., 6 gior.) 28) Auger00 63 (0 vitt., 6 gior.) 29) RAFA 7676 63 (0 vitt., 6 gior.) 30) Lollorafael 62 (1 vitt., 6 gior.) 31) stefano12 62 (0 vitt., 6 gior.) 32) adecor 62 (0 vitt., 6 gior.) 33) iltennista 62 (0 vitt., 6 gior.) 34) Corvi 62 (0 vitt., 6 gior.) 35) alex83 61 (0 vitt., 6 gior.) 36) ForeverMecir 61 (0 vitt., 6 gior.) 37) Stef01 61 (0 vitt., 6 gior.) 38) luigi120 60 (0 vitt., 6 gior.) 39) skodnic 60 (0 vitt., 6 gior.) 40) ANNAGABRI 60 (0 vitt., 6 gior.) 41) caky1994 60 (0 vitt., 6 gior.) 42) Miiiiiiii 60 (0 vitt., 6 gior.) 43) Comi90 60 (0 vitt., 6 gior.) 44) AleRuello 60 (0 vitt., 6 gior.) 45) alano91 59 (1 vitt., 6 gior.) 46) riky95 59 (0 vitt., 6 gior.) 47) leo97 59 (0 vitt., 6 gior.) 48) fore...dberg 59 (0 vitt., 6 gior.) 49) martina2002 59 (0 vitt., 6 gior.) 50) Rogermania 59 (0 vitt., 6 gior.) 51) Paky 71 59 (0 vitt., 6 gior.) 52) Mauriz70 59 (0 vitt., 7 gior.) 53) Famatic 59 (0 vitt., 6 gior.) 54) dvf67 58 (1 vitt., 6 gior.) 55) sponghi 58 (0 vitt., 6 gior.) 56) TheMatte 58 (0 vitt., 5 gior.) 57) ricciolibelli 58 (0 vitt., 6 gior.) 58) Nole4ever 58 (0 vitt., 6 gior.) 59) Luca Napoli 58 (0 vitt., 6 gior.) 60) FOX_HellasVerona 58 (0 vitt., 6 gior.) 61) andress 58 (0 vitt., 6 gior.) 62) therocket 58 (0 vitt., 6 gior.) 63) RafaNadal9900 58 (0 vitt., 6 gior.) 64) Nicola M 58 (0 vitt., 6 gior.) 65) Milos Raonic 58 (0 vitt., 6 gior.) 66) giaros 57 (0 vitt., 6 gior.) 67) ceruti9 57 (0 vitt., 6 gior.) 68) andreros 57 (0 vitt., 6 gior.) 69) ilgrigio 57 (0 vitt., 6 gior.) 70) Tieleman 57 (0 vitt., 6 gior.) 71) Sticcioking 57 (0 vitt., 6 gior.) 72) ZiggyStardust 57 (0 vitt., 6 gior.) 73) greasylake 57 (0 vitt., 6 gior.) 74) User112 57 (0 vitt., 6 gior.) 75) Domy1970 57 (0 vitt., 6 gior.) 76) nicola.pupi 57 (0 vitt., 6 gior.) 77) lucaferrari73 56 (1 vitt., 6 gior.) 78) lcmcarra 56 (0 vitt., 6 gior.) 79) 23chiccog 56 (0 vitt., 6 gior.) 80) Alivio 56 (0 vitt., 6 gior.) 81) LucaP 55 (0 vitt., 6 gior.) 82) Omarino 55 (0 vitt., 6 gior.) 83) Tia00roger 55 (0 vitt., 6 gior.) 84) Federica93 55 (0 vitt., 6 gior.) 85) Mik 54 (0 vitt., 6 gior.) 86) Crash1979 54 (0 vitt., 6 gior.) 87) brizz 54 (0 vitt., 6 gior.) 88) matter96 54 (0 vitt., 6 gior.) 89) Stefano36 54 (0 vitt., 6 gior.) 90) Mathis 54 (0 vitt., 6 gior.) 91) Pie 54 (0 vitt., 6 gior.) 92) RuPert 54 (0 vitt., 6 gior.) 93) Bole4ever 53 (0 vitt., 6 gior.) 94) Mattyuzz_02 53 (0 vitt., 6 gior.) 95) Omar Caratti 53 (0 vitt., 6 gior.) 96) IlMago 53 (0 vitt., 6 gior.) 97) manuel89 52 (0 vitt., 6 gior.) 98) simon 52 (0 vitt., 6 gior.) 99) mmarco82 52 (0 vitt., 6 gior.) 100) LAURE78 52 (0 vitt., 6 gior.) 101) Markus1892 52 (0 vitt., 6 gior.) 102) Aston Villa 52 (0 vitt., 6 gior.) 103) Lory99 52 (0 vitt., 6 gior.) 104) allepella 52 (0 vitt., 6 gior.) 105) magnons 52 (0 vitt., 6 gior.) 106) gvghersi 52 (0 vitt., 6 gior.) 107) gallino817 52 (0 vitt., 6 gior.) 108) gianni 51 (0 vitt., 6 gior.) 109) pantera96 51 (0 vitt., 6 gior.) 110) rfuggiano91 51 (0 vitt., 6 gior.) 111) cucco 51 (0 vitt., 6 gior.) 112) carluccio 51 (0 vitt., 6 gior.) 113) briga96 50 (0 vitt., 6 gior.) 114) tommy1920 50 (0 vitt., 6 gior.) 115) alebante 50 (0 vitt., 6 gior.) 116) wwenderww 49 (0 vitt., 6 gior.) 117) liborio450 49 (0 vitt., 5 gior.) 118) ibson 49 (0 vitt., 6 gior.) 119) Serve and volley 49 (0 vitt., 6 gior.) 120) Alexnew 49 (0 vitt., 6 gior.) 121) Rob56 49 (0 vitt., 6 gior.) 122) Cile 49 (0 vitt., 6 gior.) 123) luckyLu 48 (0 vitt., 6 gior.) 124) MASERATIGHIBLI 48 (0 vitt., 6 gior.) 125) Remandrew 48 (0 vitt., 6 gior.) 126) AO 48 (0 vitt., 6 gior.) 127) Igor 48 (0 vitt., 5 gior.) 128) fedder 47 (0 vitt., 6 gior.) 129) Lillo29 47 (0 vitt., 5 gior.) 130) Luca96 46 (0 vitt., 6 gior.) 131) mcris 46 (0 vitt., 6 gior.) 132) Fedenole 46 (0 vitt., 5 gior.) 133) Andrea86 45 (0 vitt., 6 gior.) 134) Elio 45 (0 vitt., 6 gior.) 135) Stefano66 45 (0 vitt., 5 gior.) 136) miele67 44 (0 vitt., 6 gior.) 137) Luca Milano 44 (0 vitt., 6 gior.) 138) AlBlacks 44 (0 vitt., 5 gior.) 139) Thomisu 43 (0 vitt., 6 gior.) 140) CAVELANTE 42 (0 vitt., 6 gior.) 141) Giallo 42 (0 vitt., 5 gior.) 142) Sottile 42 (0 vitt., 5 gior.) 143) kaishaku 41 (0 vitt., 6 gior.) 144) BORIS 41 (0 vitt., 4 gior.) 145) luchador 41 (0 vitt., 6 gior.) 146) rhobs 41 (0 vitt., 6 gior.) 147) goldrust 40 (0 vitt., 6 gior.) 148) RovescioaUnamano 40 (0 vitt., 5 gior.) 149) Tox I 40 (0 vitt., 6 gior.) 150) Cicciobbusi 40 (0 vitt., 6 gior.) 151) Emmebi 40 (0 vitt., 6 gior.) 152) Goulta27 39 (0 vitt., 6 gior.) 153) Raffo 38 (0 vitt., 6 gior.) 154) il capitano 38 (0 vitt., 6 gior.) 155) Dinamic 38 (0 vitt., 5 gior.) 156) Druvi 37 (0 vitt., 6 gior.) 157) rafaleo 37 (0 vitt., 3 gior.) 158) Luigi68 37 (0 vitt., 6 gior.) 159) Lovemeanszero 37 (0 vitt., 4 gior.) 160) DavidFerrer 37 (0 vitt., 4 gior.) 161) tacchino freddo 36 (0 vitt., 6 gior.) 162) vincentgo 36 (0 vitt., 5 gior.) 163) Niko93 35 (0 vitt., 6 gior.) 164) Leo mega 34 (0 vitt., 5 gior.) 165) Ciccimappe 34 (0 vitt., 5 gior.) 166) Gravinboginagis GOAT 34 (0 vitt., 3 gior.) 167) Corrado64 33 (0 vitt., 5 gior.) 168) Nico98 30 (0 vitt., 6 gior.) 169) giabal79 30 (0 vitt., 5 gior.) 170) Italian_Tennis 30 (0 vitt., 3 gior.) 171) sonia609 29 (0 vitt., 4 gior.) 172) Alfredo 27 (0 vitt., 6 gior.) 173) thebeastbetter 27 (0 vitt., 4 gior.) 174) Tenniszuzu 27 (0 vitt., 5 gior.) 175) Alee 23 (0 vitt., 4 gior.) 176) Mastro1982 22 (0 vitt., 2 gior.) 177) Massive79 21 (0 vitt., 3 gior.) 178) Emanuele 20 (0 vitt., 2 gior.) 179) amerique 20 (0 vitt., 3 gior.) 180) Peppesindo 19 (0 vitt., 2 gior.) 181) Babbo Nadal 19 (0 vitt., 5 gior.) 182) espertodipallacorda 18 (0 vitt., 2 gior.) 183) DoctorIvo 17 (0 vitt., 2 gior.) 184) I love Roger 16 (0 vitt., 2 gior.) 185) MATTEO 15 (0 vitt., 1 gior.) 186) soio 15 (0 vitt., 1 gior.) 187) pietro2006 14 (0 vitt., 1 gior.) 188) djlemme 13 (0 vitt., 1 gior.) 189) Wannadoo75 13 (0 vitt., 3 gior.) 190) Kokki 13 (0 vitt., 1 gior.) 191) Breccola 13 (0 vitt., 1 gior.) 192) axius 12 (0 vitt., 1 gior.) 193) giuliovitali0208 12 (0 vitt., 2 gior.) 194) stefano cucciardi 11 (0 vitt., 1 gior.) 195) verygabry 11 (0 vitt., 1 gior.) 196) antocolla 11 (0 vitt., 2 gior.) 197) lol2 11 (0 vitt., 1 gior.) 198) Max65 11 (0 vitt., 1 gior.) 199) Stefo97 11 (0 vitt., 2 gior.) 200) Alelori18 9 (0 vitt., 1 gior.) 201) mardino68 9 (0 vitt., 1 gior.) 202) Fogno87 8 (0 vitt., 1 gior.) 203) Sartila 8 (0 vitt., 2 gior.) 204) Albitaglia27 8 (0 vitt., 1 gior.) 205) HenriLeconte 8 (0 vitt., 1 gior.) 206) Kry92sr 8 (0 vitt., 1 gior.) 207) Szymon 5 (0 vitt., 1 gior.) 208) matl 5 (0 vitt., 1 gior.) 209) Cresh 3 (0 vitt., 1 gior.) Visualizza la classifica completa

Classifica Generale 1) Cristoforo99 246 (0 vitt., 23 gior.) 2) Napol ti amo 241 (0 vitt., 23 gior.) 3) AleRuello 237 (0 vitt., 23 gior.) 4) nicolapre 236 (1 vitt., 23 gior.) 5) ANNAGABRI 236 (0 vitt., 23 gior.) 6) Amarena27 234 (0 vitt., 23 gior.) 7) greasylake 230 (0 vitt., 23 gior.) 8) Alivio 226 (0 vitt., 23 gior.) 9) Lollorafael 224 (1 vitt., 23 gior.) 10) Proprio lui 224 (0 vitt., 23 gior.) 11) dvf67 223 (1 vitt., 23 gior.) 12) giaros 223 (0 vitt., 23 gior.) 13) andreros 223 (0 vitt., 23 gior.) 14) Bas 222 (0 vitt., 23 gior.) 15) Crash1979 222 (0 vitt., 23 gior.) 16) adecor 221 (0 vitt., 23 gior.) 17) OpacioGladioli 221 (0 vitt., 22 gior.) 18) Tiger 220 (0 vitt., 23 gior.) 19) Tieleman 219 (0 vitt., 23 gior.) 20) Avide 218 (0 vitt., 22 gior.) 21) Nicola M 218 (0 vitt., 23 gior.) 22) Federer.Forever 217 (0 vitt., 23 gior.) 23) ilgrigio 217 (0 vitt., 23 gior.) 24) manuel89 215 (1 vitt., 23 gior.) 25) MitchDundee 215 (1 vitt., 23 gior.) 26) ceruti9 215 (0 vitt., 22 gior.) 27) Cile 215 (0 vitt., 23 gior.) 28) riky95 214 (0 vitt., 23 gior.) 29) Barney 214 (0 vitt., 23 gior.) 30) skodnic 214 (0 vitt., 23 gior.) 31) Omarino 214 (0 vitt., 23 gior.) 32) Milos Raonic 214 (0 vitt., 23 gior.) 33) leo97 213 (0 vitt., 23 gior.) 34) User112 213 (0 vitt., 23 gior.) 35) ergreco 212 (0 vitt., 23 gior.) 36) Serve and volley 212 (0 vitt., 23 gior.) 37) Aston Villa 211 (1 vitt., 23 gior.) 38) Sticcioking 211 (1 vitt., 23 gior.) 39) Stef01 211 (0 vitt., 23 gior.) 40) AndiRafa11 211 (0 vitt., 23 gior.) 41) TheMatte 210 (0 vitt., 22 gior.) 42) alex83 210 (0 vitt., 23 gior.) 43) Elio 210 (0 vitt., 23 gior.) 44) AlexCorretja 210 (0 vitt., 22 gior.) 45) iceromeo23 210 (0 vitt., 19 gior.) 46) VFederico 210 (0 vitt., 23 gior.) 47) il_pignolo 209 (0 vitt., 23 gior.) 48) alexpic 209 (0 vitt., 23 gior.) 49) lcmcarra 209 (0 vitt., 23 gior.) 50) liborio450 209 (0 vitt., 22 gior.) 51) deuce 209 (0 vitt., 23 gior.) 52) Famatic 209 (0 vitt., 23 gior.) 53) federer92 208 (0 vitt., 20 gior.) 54) Stefano36 208 (0 vitt., 23 gior.) 55) Mathis 208 (0 vitt., 23 gior.) 56) Roscoe Tanner 207 (1 vitt., 23 gior.) 57) wwenderww 206 (0 vitt., 22 gior.) 58) martina2002 206 (0 vitt., 23 gior.) 59) briga96 206 (0 vitt., 23 gior.) 60) iltennista 206 (0 vitt., 23 gior.) 61) nicola.pupi 206 (0 vitt., 23 gior.) 62) tommy1920 206 (0 vitt., 23 gior.) 63) gvghersi 206 (0 vitt., 21 gior.) 64) mmarco82 205 (0 vitt., 23 gior.) 65) 23chiccog 205 (0 vitt., 23 gior.) 66) Miiiiiiii 204 (1 vitt., 23 gior.) 67) Mattyuzz_02 204 (1 vitt., 23 gior.) 68) Luca Napoli 204 (0 vitt., 23 gior.) 69) Comi90 204 (0 vitt., 23 gior.) 70) carluccio 204 (0 vitt., 23 gior.) 71) Mik 203 (0 vitt., 23 gior.) 72) therocket 203 (0 vitt., 22 gior.) 73) simon 202 (0 vitt., 23 gior.) 74) Rogermania 202 (0 vitt., 23 gior.) 75) rfuggiano91 202 (0 vitt., 22 gior.) 76) Domy1970 202 (0 vitt., 23 gior.) 77) magnons 202 (0 vitt., 23 gior.) 78) CAVELANTE 201 (0 vitt., 22 gior.) 79) luigi120 201 (0 vitt., 22 gior.) 80) stefano12 201 (0 vitt., 23 gior.) 81) pantera96 201 (0 vitt., 23 gior.) 82) cucco 201 (0 vitt., 22 gior.) 83) Auger00 201 (0 vitt., 23 gior.) 84) Mauriz70 201 (0 vitt., 24 gior.) 85) Pie 201 (0 vitt., 23 gior.) 86) RuPert 201 (0 vitt., 23 gior.) 87) Giallo 199 (1 vitt., 22 gior.) 88) Markus1892 199 (0 vitt., 23 gior.) 89) andress 199 (0 vitt., 23 gior.) 90) RafaNadal9900 199 (0 vitt., 21 gior.) 91) ibson 199 (0 vitt., 23 gior.) 92) allepella 199 (0 vitt., 23 gior.) 93) LAURE78 198 (1 vitt., 23 gior.) 94) goldrust 197 (0 vitt., 22 gior.) 95) Michael Scofield 197 (0 vitt., 21 gior.) 96) MASERATIGHIBLI 196 (0 vitt., 22 gior.) 97) luchador 196 (0 vitt., 22 gior.) 98) Paky 71 196 (0 vitt., 23 gior.) 99) Lillo29 196 (0 vitt., 22 gior.) 100) rhobs 196 (0 vitt., 23 gior.) 101) FOX_HellasVerona 194 (0 vitt., 22 gior.) 102) brizz 194 (0 vitt., 22 gior.) 103) Lory99 194 (0 vitt., 23 gior.) 104) Luca Milano 192 (0 vitt., 21 gior.) 105) caky1994 192 (0 vitt., 20 gior.) 106) Dinamic 192 (0 vitt., 20 gior.) 107) alebante 192 (0 vitt., 23 gior.) 108) Lory278 190 (0 vitt., 21 gior.) 109) fore...dberg 190 (0 vitt., 23 gior.) 110) Tia00roger 190 (0 vitt., 23 gior.) 111) Omar Caratti 190 (0 vitt., 23 gior.) 112) LucaP 189 (0 vitt., 23 gior.) 113) nadal1998 189 (0 vitt., 20 gior.) 114) Emanuele 188 (1 vitt., 19 gior.) 115) Tox I 188 (0 vitt., 23 gior.) 116) gianni 187 (0 vitt., 23 gior.) 117) Niko93 187 (0 vitt., 23 gior.) 118) RAFA 7676 187 (0 vitt., 21 gior.) 119) ForeverMecir 186 (0 vitt., 22 gior.) 120) RovescioaUnamano 186 (0 vitt., 22 gior.) 121) Babbo Nadal 186 (0 vitt., 22 gior.) 122) ricciolibelli 185 (0 vitt., 22 gior.) 123) Raffo 184 (0 vitt., 23 gior.) 124) luckyLu 183 (0 vitt., 23 gior.) 125) Emmebi 183 (0 vitt., 22 gior.) 126) Gravinboginagis GOAT 183 (0 vitt., 18 gior.) 127) miele67 182 (0 vitt., 23 gior.) 128) mcris 181 (0 vitt., 22 gior.) 129) matter96 181 (0 vitt., 22 gior.) 130) Italian_Tennis 181 (0 vitt., 18 gior.) 131) ZiggyStardust 181 (0 vitt., 22 gior.) 132) Cicciobbusi 181 (0 vitt., 23 gior.) 133) sponghi 180 (0 vitt., 20 gior.) 134) Thomisu 180 (0 vitt., 23 gior.) 135) sonia609 180 (0 vitt., 21 gior.) 136) vincentgo 180 (0 vitt., 20 gior.) 137) Goulta27 180 (0 vitt., 23 gior.) 138) Bole4ever 180 (0 vitt., 23 gior.) 139) alano91 179 (2 vitt., 20 gior.) 140) AO 179 (0 vitt., 23 gior.) 141) Ciccimappe 179 (0 vitt., 22 gior.) 142) tacchino freddo 178 (1 vitt., 23 gior.) 143) giabal79 177 (0 vitt., 22 gior.) 144) Leo mega 175 (0 vitt., 20 gior.) 145) Igor 174 (1 vitt., 20 gior.) 146) kaishaku 174 (0 vitt., 23 gior.) 147) IlMago 174 (0 vitt., 22 gior.) 148) fedder 173 (0 vitt., 23 gior.) 149) Breccola 173 (0 vitt., 17 gior.) 150) Lovemeanszero 173 (0 vitt., 21 gior.) 151) Alee 173 (0 vitt., 21 gior.) 152) djlemme 171 (0 vitt., 18 gior.) 153) Luigi68 170 (0 vitt., 22 gior.) 154) TomAlgBric 168 (0 vitt., 17 gior.) 155) Corvi 168 (0 vitt., 20 gior.) 156) Max65 167 (0 vitt., 17 gior.) 157) DoctorIvo 166 (0 vitt., 19 gior.) 158) Massive79 166 (0 vitt., 20 gior.) 159) Druvi 165 (0 vitt., 21 gior.) 160) BORIS 165 (0 vitt., 19 gior.) 161) rafaleo 164 (0 vitt., 20 gior.) 162) pietro2006 164 (0 vitt., 18 gior.) 163) espertodipallacorda 164 (0 vitt., 16 gior.) 164) il capitano 163 (0 vitt., 22 gior.) 165) intrepid 162 (0 vitt., 16 gior.) 166) Corrado64 161 (0 vitt., 20 gior.) 167) Fighter 90 160 (0 vitt., 16 gior.) 168) agassian 159 (1 vitt., 17 gior.) 169) Mastro1982 159 (1 vitt., 17 gior.) 170) brkic1 159 (0 vitt., 16 gior.) 171) Nole4ever 158 (1 vitt., 17 gior.) 172) Stefo97 158 (0 vitt., 18 gior.) 173) Andrea86 157 (0 vitt., 21 gior.) 174) Stefano66 157 (0 vitt., 20 gior.) 175) Federica93 157 (0 vitt., 15 gior.) 176) Remandrew 156 (0 vitt., 21 gior.) 177) tinnu 155 (0 vitt., 17 gior.) 178) massipioli 154 (0 vitt., 16 gior.) 179) Alfredo 154 (0 vitt., 23 gior.) 180) Cresh 154 (0 vitt., 17 gior.) 181) Luca96 153 (0 vitt., 21 gior.) 182) gallino817 153 (0 vitt., 19 gior.) 183) antocolla 152 (0 vitt., 17 gior.) 184) amerique 152 (0 vitt., 18 gior.) 185) me 151 (0 vitt., 17 gior.) 186) gaba 150 (0 vitt., 17 gior.) 187) mardino68 150 (0 vitt., 18 gior.) 188) lucaferrari73 149 (1 vitt., 23 gior.) 189) heartpunkwear 148 (0 vitt., 17 gior.) 190) Fabblack 145 (0 vitt., 17 gior.) 191) HenriLeconte 144 (0 vitt., 15 gior.) 192) Julius 143 (0 vitt., 15 gior.) 193) Wannadoo75 142 (0 vitt., 20 gior.) 194) Fede1997 141 (0 vitt., 15 gior.) 195) kyryn 140 (0 vitt., 16 gior.) 196) kalle4 140 (0 vitt., 15 gior.) 197) spacchetto 139 (0 vitt., 16 gior.) 198) Micelopus 138 (0 vitt., 14 gior.) 199) thebeastbetter 138 (0 vitt., 16 gior.) 200) Tonitri76 138 (0 vitt., 16 gior.) 201) Vamos 137 (0 vitt., 14 gior.) 202) boris becker n.1 136 (0 vitt., 13 gior.) 203) CACOSTANTINO 136 (0 vitt., 14 gior.) 204) Fefepo 136 (0 vitt., 14 gior.) 205) lol2 135 (0 vitt., 16 gior.) 206) Szymon 131 (0 vitt., 18 gior.) 207) rchicco 131 (0 vitt., 15 gior.) 208) giamar26 130 (0 vitt., 16 gior.) 209) MIZZONI 130 (0 vitt., 14 gior.) 210) Sartila 129 (0 vitt., 17 gior.) 211) Nico98 126 (0 vitt., 20 gior.) 212) stragio69 126 (0 vitt., 14 gior.) 213) Almeno UNO 125 (0 vitt., 13 gior.) 214) Rob56 125 (0 vitt., 17 gior.) 215) DavidFerrer 124 (0 vitt., 14 gior.) 216) alc 123 (0 vitt., 13 gior.) 217) Lewis 123 (0 vitt., 15 gior.) 218) Mattiadb27 122 (0 vitt., 15 gior.) 219) miosumi3 122 (0 vitt., 16 gior.) 220) Marco19 122 (0 vitt., 13 gior.) 221) Milanese 121 (0 vitt., 13 gior.) 222) pippo 120 (0 vitt., 13 gior.) 223) Etor 119 (0 vitt., 13 gior.) 224) Marco69 118 (0 vitt., 12 gior.) 225) Loleo 118 (0 vitt., 11 gior.) 226) gianluca76sx 115 (0 vitt., 14 gior.) 227) Kry92sr 114 (0 vitt., 11 gior.) 228) mpernfors 113 (0 vitt., 11 gior.) 229) VictoFfw 113 (0 vitt., 14 gior.) 230) axius 110 (0 vitt., 12 gior.) 231) PASK76 109 (0 vitt., 14 gior.) 232) pink floyd the wall 108 (0 vitt., 10 gior.) 233) Hoila Sinner 107 (0 vitt., 12 gior.) 234) true-tone 105 (0 vitt., 10 gior.) 235) Tenniszuzu 101 (1 vitt., 13 gior.) 236) giuliovitali0208 101 (0 vitt., 12 gior.) 237) Skater 100 (0 vitt., 10 gior.) 238) Luod 99 (0 vitt., 10 gior.) 239) Peppesindo 99 (0 vitt., 11 gior.) 240) palli 98 (0 vitt., 8 gior.) 241) Heskey86 95 (0 vitt., 11 gior.) 242) Luca Lazza 93 (0 vitt., 9 gior.) 243) giaky 92 (0 vitt., 8 gior.) 244) andre84 91 (0 vitt., 10 gior.) 245) polpol 91 (0 vitt., 9 gior.) 246) ernests 88 (0 vitt., 9 gior.) 247) axa 85 (0 vitt., 8 gior.) 248) Tonybu 85 (0 vitt., 8 gior.) 249) meltdown 84 (0 vitt., 9 gior.) 250) marcanaz 83 (0 vitt., 9 gior.) 251) ErTalismano20 80 (0 vitt., 9 gior.) 252) italtennis 79 (0 vitt., 10 gior.) 253) Diego95 77 (0 vitt., 9 gior.) 254) matl 77 (0 vitt., 9 gior.) 255) GGabbo 76 (0 vitt., 8 gior.) 256) asca 75 (0 vitt., 8 gior.) 257) verygabry 74 (0 vitt., 8 gior.) 258) I love Roger 74 (0 vitt., 8 gior.) 259) valeriodk 72 (0 vitt., 9 gior.) 260) S.re10 72 (0 vitt., 11 gior.) 261) Thechampions97 71 (0 vitt., 10 gior.) 262) Nick08 71 (0 vitt., 8 gior.) 263) gbuttit 70 (0 vitt., 6 gior.) 264) Thetis. 68 (0 vitt., 8 gior.) 265) AlBlacks 68 (0 vitt., 9 gior.) 266) Fedenole 68 (0 vitt., 8 gior.) 267) albytela 67 (0 vitt., 9 gior.) 268) aureliriccardo 67 (0 vitt., 6 gior.) 269) broom 67 (0 vitt., 8 gior.) 270) Francesco Benini 2 67 (0 vitt., 8 gior.) 271) Fabio_95 66 (0 vitt., 7 gior.) 272) vortice 65 (0 vitt., 5 gior.) 273) etolino 65 (0 vitt., 5 gior.) 274) jejoo98 64 (0 vitt., 8 gior.) 275) beckerilmito 64 (0 vitt., 4 gior.) 276) halloween 63 (0 vitt., 8 gior.) 277) nicolaysen 63 (0 vitt., 5 gior.) 278) Idus Martias 63 (0 vitt., 7 gior.) 279) fnocenti 62 (0 vitt., 5 gior.) 280) leonealfa 60 (0 vitt., 8 gior.) 281) ffedee 58 (0 vitt., 6 gior.) 282) rudynesta 57 (0 vitt., 5 gior.) 283) Bilicius 57 (0 vitt., 6 gior.) 284) mirernestomir 55 (0 vitt., 7 gior.) 285) Laus 55 (0 vitt., 8 gior.) 286) Andry26 54 (0 vitt., 5 gior.) 287) Sottile 53 (0 vitt., 6 gior.) 288) BetAce 53 (0 vitt., 6 gior.) 289) Beati voi che...... 50 (0 vitt., 5 gior.) 290) Roger Federico 50 (0 vitt., 6 gior.) 291) Alexnew 49 (0 vitt., 6 gior.) 292) Lucone 48 (0 vitt., 5 gior.) 293) paoloarmando123 48 (0 vitt., 5 gior.) 294) Mokkaeba 48 (0 vitt., 7 gior.) 295) TopGunMontella 47 (0 vitt., 5 gior.) 296) USOPEN2011 46 (0 vitt., 6 gior.) 297) MaxCombat 46 (0 vitt., 6 gior.) 298) pio_procida 45 (0 vitt., 7 gior.) 299) carminiello 45 (0 vitt., 6 gior.) 300) Topolone74 45 (0 vitt., 4 gior.) 301) frankye88 44 (0 vitt., 5 gior.) 302) szijno 43 (0 vitt., 3 gior.) 303) Andy Murray 42 (0 vitt., 5 gior.) 304) aralgallo 42 (0 vitt., 4 gior.) 305) Seaninho94 42 (0 vitt., 4 gior.) 306) Alan74 42 (0 vitt., 5 gior.) 307) Davide05 42 (0 vitt., 4 gior.) 308) lordshell 41 (0 vitt., 6 gior.) 309) richibum 41 (0 vitt., 4 gior.) 310) psycofognini 40 (0 vitt., 3 gior.) 311) ASHTONEATON 40 (0 vitt., 6 gior.) 312) paoing 40 (0 vitt., 4 gior.) 313) perry 39 (0 vitt., 3 gior.) 314) oscaro 39 (0 vitt., 4 gior.) 315) sergiocassano18 39 (0 vitt., 5 gior.) 316) rafapedo 38 (0 vitt., 4 gior.) 317) feliciano lopez 37 (0 vitt., 3 gior.) 318) Alessio89 37 (0 vitt., 3 gior.) 319) noale1997 36 (0 vitt., 3 gior.) 320) ultimatecollo 36 (0 vitt., 4 gior.) 321) Alexroddick. 35 (0 vitt., 4 gior.) 322) Leone 35 (0 vitt., 4 gior.) 323) ZangTumbTumb 35 (0 vitt., 3 gior.) 324) clipo 34 (0 vitt., 2 gior.) 325) ilieilie 34 (0 vitt., 3 gior.) 326) me-cir te no 34 (0 vitt., 3 gior.) 327) TheBettingBoss 33 (0 vitt., 2 gior.) 328) MIKEMOLTENI 32 (0 vitt., 3 gior.) 329) Zagor 32 (0 vitt., 4 gior.) 330) Dany 31 (0 vitt., 3 gior.) 331) pafort 31 (0 vitt., 3 gior.) 332) volandri 31 (0 vitt., 3 gior.) 333) Pietro smusi 30 (0 vitt., 2 gior.) 334) Oksana 29 (0 vitt., 4 gior.) 335) IlMessia 28 (0 vitt., 2 gior.) 336) mandrax75 27 (0 vitt., 4 gior.) 337) daniele99 27 (0 vitt., 2 gior.) 338) Alelori18 27 (0 vitt., 4 gior.) 339) Babaiaro 26 (0 vitt., 2 gior.) 340) Ciupaciupa 26 (0 vitt., 2 gior.) 341) esseeffe 26 (0 vitt., 3 gior.) 342) SuperFicus94 25 (0 vitt., 2 gior.) 343) faraone 24 (0 vitt., 2 gior.) 344) Fogno87 24 (0 vitt., 4 gior.) 345) Sasha 24 (0 vitt., 3 gior.) 346) Kappa72 24 (0 vitt., 1 gior.) 347) Il Polpo Paul 23 (0 vitt., 2 gior.) 348) Gigio 23 (0 vitt., 2 gior.) 349) MilosRaonic 23 (0 vitt., 2 gior.) 350) N_Lodeiro 23 (0 vitt., 2 gior.) 351) mikeleft 23 (0 vitt., 2 gior.) 352) biagio111 22 (0 vitt., 3 gior.) 353) Albo99 22 (0 vitt., 2 gior.) 354) Safinette 22 (0 vitt., 4 gior.) 355) Incisbunno 21 (0 vitt., 2 gior.) 356) Michele1997 21 (0 vitt., 2 gior.) 357) max69 21 (0 vitt., 2 gior.) 358) Giuglio 21 (0 vitt., 1 gior.) 359) Andreas Seppi 20 (0 vitt., 2 gior.) 360) Kekkuzz 20 (0 vitt., 2 gior.) 361) Deliciano 20 (0 vitt., 2 gior.) 362) Lillo72 20 (0 vitt., 2 gior.) 363) Sioprex 20 (0 vitt., 2 gior.) 364) federerthebest 19 (0 vitt., 1 gior.) 365) 19BIAGIO87 19 (0 vitt., 2 gior.) 366) DYLAN1998 19 (0 vitt., 2 gior.) 367) giakrebe 19 (0 vitt., 2 gior.) 368) teodoro99 19 (0 vitt., 3 gior.) 369) alessio 18 (0 vitt., 2 gior.) 370) Simo46 18 (0 vitt., 1 gior.) 371) Papero 18 (0 vitt., 2 gior.) 372) Rog88 18 (0 vitt., 2 gior.) 373) skinner715 18 (0 vitt., 2 gior.) 374) giucar 18 (0 vitt., 1 gior.) 375) Anto2802 18 (0 vitt., 1 gior.) 376) sabatom 18 (0 vitt., 2 gior.) 377) emanupor 18 (0 vitt., 2 gior.) 378) guidosan 18 (0 vitt., 2 gior.) 379) Bar 18 (0 vitt., 2 gior.) 380) taurus65 18 (0 vitt., 2 gior.) 381) RogerRoddick 18 (0 vitt., 1 gior.) 382) Chieppabomber9 18 (0 vitt., 2 gior.) 383) NexGenItaly 17 (0 vitt., 1 gior.) 384) Bounty 16 (0 vitt., 2 gior.) 385) Elpioco 16 (0 vitt., 1 gior.) 386) Pietrosan 16 (0 vitt., 2 gior.) 387) ira80 16 (0 vitt., 2 gior.) 388) MATTEO 15 (0 vitt., 1 gior.) 389) bomber9 15 (0 vitt., 1 gior.) 390) paolotdg 15 (0 vitt., 1 gior.) 391) FenomeNole 15 (0 vitt., 1 gior.) 392) soio 15 (0 vitt., 1 gior.) 393) realpirda 15 (0 vitt., 2 gior.) 394) Gabbogiova01 15 (0 vitt., 1 gior.) 395) DarkTurluk 15 (0 vitt., 2 gior.) 396) Montecascia 14 (0 vitt., 2 gior.) 397) Luca73 14 (0 vitt., 1 gior.) 398) lamela 14 (0 vitt., 2 gior.) 399) Massimo 13 (0 vitt., 1 gior.) 400) SGT76 13 (0 vitt., 1 gior.) 401) kalu 13 (0 vitt., 1 gior.) 402) Stica 13 (0 vitt., 1 gior.) 403) Kokki 13 (0 vitt., 1 gior.) 404) Muso 13 (0 vitt., 1 gior.) 405) Simo00 13 (0 vitt., 1 gior.) 406) Faboo 13 (0 vitt., 1 gior.) 407) iprotenis 13 (0 vitt., 2 gior.) 408) loreber 13 (0 vitt., 2 gior.) 409) Cesidiolibera01 13 (0 vitt., 1 gior.) 410) jonnyp 13 (0 vitt., 1 gior.) 411) andyea17 13 (0 vitt., 2 gior.) 412) Tennisdoc74 12 (0 vitt., 2 gior.) 413) Quattro79 12 (0 vitt., 1 gior.) 414) Alain 11 (0 vitt., 2 gior.) 415) stefano cucciardi 11 (0 vitt., 1 gior.) 416) gattone mecir 11 (0 vitt., 1 gior.) 417) lucamanavella 11 (0 vitt., 1 gior.) 418) Gio792 11 (0 vitt., 1 gior.) 419) roger61 11 (0 vitt., 1 gior.) 420) Chrymezza 11 (0 vitt., 1 gior.) 421) djdariop 10 (0 vitt., 1 gior.) 422) nole 10 (0 vitt., 1 gior.) 423) bolsep 10 (0 vitt., 1 gior.) 424) Thomasmuster 10 (0 vitt., 1 gior.) 425) braian86 10 (0 vitt., 1 gior.) 426) nino90 10 (0 vitt., 1 gior.) 427) gaga84 10 (0 vitt., 1 gior.) 428) roger24 10 (0 vitt., 1 gior.) 429) mimmo0179 10 (0 vitt., 1 gior.) 430) Djokernole99 10 (0 vitt., 1 gior.) 431) piet64 10 (0 vitt., 1 gior.) 432) Fede Italy power 10 (0 vitt., 1 gior.) 433) Ka.Plis88 10 (0 vitt., 1 gior.) 434) Spirux11 10 (0 vitt., 1 gior.) 435) gian.92 10 (0 vitt., 2 gior.) 436) scandyyy 10 (0 vitt., 1 gior.) 437) Albolupo 10 (0 vitt., 1 gior.) 438) guca2003 10 (0 vitt., 1 gior.) 439) Carlo D. Teach 9 (0 vitt., 2 gior.) 440) sabri1977 8 (0 vitt., 1 gior.) 441) DADO BO 8 (0 vitt., 1 gior.) 442) Lollo99 8 (0 vitt., 1 gior.) 443) Valediot 8 (0 vitt., 1 gior.) 444) erri22 8 (0 vitt., 1 gior.) 445) canale64 8 (0 vitt., 1 gior.) 446) muffa2016 8 (0 vitt., 1 gior.) 447) Albitaglia27 8 (0 vitt., 1 gior.) 448) Gianluca il grande 8 (0 vitt., 1 gior.) 449) rosinaldo 6 (0 vitt., 1 gior.) 450) Kappaalpian 6 (0 vitt., 2 gior.) 451) kuryo 5 (0 vitt., 1 gior.) 452) Wimbledon 5 (0 vitt., 1 gior.) 453) DavideL 5 (0 vitt., 1 gior.) 454) giouans 5 (0 vitt., 1 gior.) 455) giuffredi1998@gmail.com 3 (0 vitt., 1 gior.) 456) Max73 3 (0 vitt., 1 gior.) 457) ggbove@yahoo.it 0 (0 vitt., 1 gior.) Visualizza la classifica completa

Le partite da pronosticare le trovate nel box presente in questa pagina. E’ possibile giocare in qualunque momento, anche a torneo già iniziato!

Per farlo è necessario essere registrati al sito e quindi aver effettuato il login