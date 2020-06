Frances Tiafoe e altre personalità per un video contro il razzismo (Video)

Frances Tiafoe, 22 anni, è stata una delle voci più attive nella lotta contro il razzismo nella società americana, in un momento in cui questo argomento è così caldo negli Stati Uniti.

Frances ha riunito in un video alcune delle figure di colore di spicco del tennis mondiale, come Serena Williams, Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga o Coco Gauff, con il motto dall’hashtag #tennisforequality.