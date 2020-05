Rafael Nadal: “In questo momento, dobbiamo pensare a chi sta peggio di noi”

Rafael Nadal, numero due della classifica mondiale e una delle figure principali dello sport spagnolo, è stato nuovamente intervistato questa domenica sul momento difficile in cui viviamo, questa volta dal quotidiano “El País”, dove ha ricordato che gli sportivi dovrebbero, in questo momento, prendersi le proprie responsabilità.

“In questo momento, dobbiamo pensare a chi sta peggio di noi. E questo vale per la vita in generale, ma anche per il tennis, motivo per cui i giocatori con maggiori difficoltà finanziarie ricevono un sostegno dal Fondo. Abbiamo la responsabilità di essere da supporto ”, ha confessato il maiorchino.

Nadal ha parlato anche nuovamente di politica, sebbene soggetto a interpretazioni errate. “Ogni volta che dico qualcosa, sono criticato. Non importa quale partito governa, voglio che chi governa trovi le migliori soluzioni per questo paese. E penso che a questo punto abbiamo bisogno del meglio. ”