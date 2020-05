Karolina Pliskova chiama “deboli” i tennisti che non vogliono montepremi uguali per uomini e donne

Karolina Pliskova, numero tre nella classifica mondiale, ha chiamato i giocatori di tennis del circuito maschile “molto deboli”.

Queste parole sono destinate a quelli che non accettano ancora i premi in denaro uguali per ATP e WTA.

“Non mi piacciono gli uomini che si lamentano del fatto che facciamo tanti soldi quanto loro. Coloro che non accettano questa uguaglianza non possono che essere molto deboli ”, ha dichiarato la ceca.

La tennista è anche a favore della fusione tra ATP e WTA: “Credo che per il circuito femminile possa essere solo positiva questa fusione. Potrebbero essere però necessari un paio d’anni perchè questo accada. Sarà diverso, ma non credo che per i giocatori cambieranno le cose. Alla fine però sarebbe un buon passo in avanti per tutto il movimento ”.