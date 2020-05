Il giocatore perfetto secondo Rafael Nadal

Rafael Nadal, numero due nella classifica ATP e uno dei migliori tennisti di tutti i tempi, ha dichiarato qual è il suo giocatore perfetto in una conversazione con “ESPN”, simile a quello che è successo negli ultimi mesi con alcuni dei migliori giocatori del mondo. Il tennista ha scelto di non selezionarsi per nessuna delle caratteristiche …

SERVIZIO – Ivo Karlovic

DIRITTO – Roger Federer

ROVESCIO – Novak Djokovic

SLICE – Grigor Dimitrov

GIOCO DI VOLO – Roger Federer