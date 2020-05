Dal prossimo 10 Luglio per 4 fine settimana consecutivi parte il tour spagnolo. 125 mila euro a torneo

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ ha pubblicato questo lunedì il piano della RFET per far disputare quattro tornei nel paese, che includerà la presenza della maggior parte dei primi 100 giocatori spagnoli, ma non dovrebbe avere la presenza di Rafael Nadal e Garbiñe Muguruza.

Questo “mini” circuito distribuirà in totale 600 mila euro, ovvero 125 mila euro ad ogni torneo. Una sorta di Challenger.

La serie inizierà il prossimo 10 luglio e sarà disputato per quattro fine settimana consecutivi. Il primo torneo sarà a Lleida, al Club de Tenis Lleida, quindi a Madrid al Club de Campo de Madrid; presso l’Accademia Equelite di Juan Carlos Ferrero, ad Alicante; e al Club de Tenis Betis, di Siviglia.