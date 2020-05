23 anni fa Roger Federer vinse il primo torneo junior in carriera

L’11 maggio 1997 è un giorno che Roger Federer non dimenticherà mai. Il tennista svizzero era al penultimo anno da junior e vinse in quel giorno il primo torneo da Junior in carriera nel torneo di Prato.

In Finale, Roger Federer superò il croato Luka Kutanjac con il punteggio 6-4 6-0. Questo è stato il primo acuto di Roger che poi dopo quel giorno vinse nel circuito maggiore ben 103 titoli di quello che è considerato da tutti uno dei migliori tennisti di tutti i tempi.