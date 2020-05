Da San Marino: Ripresa l’attività degli agonisti. Da lunedì via libera ai soci e alle lezioni private

E’ ripresa questo pomeriggio l’attività degli atleti agonisti della Federazione Sammarinese Tennis. Sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, sotto la guida del nuovo direttore tecnico Stefano Galvani e del suo staff, suddivisi in diverse fasce orarie e nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza, gli atleti sono tornati ad allenarsi dopo oltre due mesi di stop. Tra questi anche Marco De Rossi che ha recentemente lasciato il Circolo Tennis Rungg di Bolzano per fare ritorno a San Marino.

A partire da lunedì 11 maggio riprenderanno anche l’attività rivolta ai soci e le lezioni private, svolte alla presenza di un solo giocatore per maestro. Sarà possibile prenotare i campi da domani.

In questa fase si potrà giocare solo il singolare e non il doppio.

Il lunedì successivo, 18 maggio, ripartiranno infine anche i corsi per adulti con ingressi contingentati.