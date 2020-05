Rafael Nadal si allena in una villa di un amico. Novak Djokovic a Marbella ma non potrebbe allenarsi?

Rafael Nadal sembra che non si alleni nei campi della sua Academy.

Non sapendo se può recarsi fino a lì secondo le indicazioni governative, il campione maiorchino si sta allenando con Moya nel campo da tennis della casa di un suo amico che si trova nei pressi della villa di Porto Cristo in cui risiede.

Novak Djokovic invece si allena con Gomez- Herrera sui campi in terra rossa del club di Marbella, città dove attualmente vive con la famiglia.

Secondo le autorità spagnole, però, nessuno dei due, come anche gli altri tennisti professionisti, possono allenarsi fino all’11 Maggio. Infatti Granollers è stato fermato due volte perché atleta non autorizzato ad allenarsi secondo le disposizioni del governo.

Un Grazie a Mandrake