Novak Djokovic si impegna anche personalmente per aiutare i tennisti serbi. Un tour nazione composto da sei tornei

Novak Djokovic, numero uno nella classifica mondiale, continua a cercare di aiutare i giocatori di tennis meno quotati, non solo nel circuito ATP, come presidente del Consiglio dei giocatori, ma anche nel suo paese. Ieri, il serbo ha annunciato che promuoverà una serie di sei tornei in Serbia.

In collaborazione con la Federazione locale, Djokovic ha creato il TSS Tour, un circuito con premi in denaro che include anche i tornei a squadre giovanili. L’obiettivo di Djokovic è quello di fornire ai giocatori la preparazione ideale per il riavvio del circuito mondiale del tennis, in questo momento atteso – molto ottimisticamente – per il 13 luglio.

“Sono consapevole dei problemi che devono affrontare molti dei tennisti del nostro paese, sono collegato a molti e so che stanno incontrando serie difficoltà. Ecco perché abbiamo deciso di elaborare un piano che aiuterà i giocatori a superare questo periodo “, ha detto Novak Djokovic al quotidiano serbo” Mondo “.

Djokovic ha spiegato un po ‘meglio cosa accadrà. “Sono tornei professionistici, con premi in denaro e alcune competizioni junior. Se necessario, aiuterò anche con mezzi personali per mantenere la qualità del torneo. Inoltre, darò il massimo supporto alla manifestazione, ai partecipanti e agli organizzatori in termini di promozione, ma anche in qualsiasi altro modo necessario ”.

Anche il tennista serbo Danilo Petrovic, numero 157 dell’ATP, ha dato un grande supporto all’avvio del programma. “Vorrei anche ringraziare Petrovic, che ha svolto un ruolo importante nella realizzazione del progetto e che ci ha aiutato ad avere questa idea”, ha concluso Djokovic.

I luoghi e le date degli eventi non sono stati resi noti.