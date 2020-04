Novak Djokovic possibilista sulla ripresa della stagione nel 2020

Il tennista serbo Novak Djokovic ha parlato con Sky Sports UK e ha lasciato aperta la possibilità che il circuito di tennis possa tornare nella “nuova” stagione su terra.

“Ritorneremmo ufficialmente il 13 luglio, ma il fatto che il WTA canadese sia stato cancellato non è un buon segno. Dovremo vedere come si evolverà la situazione negli Stati Uniti. Se sarà meno pericoloso potremmo essere in grado di giocare, ma c’è anche la possibilità che l’intera stagione Nord Americana venga annullata e che si torni a giocare direttamente i tornei su terra”.

Ricordiamo che Novak Djokovic è il presidente del Consiglio dei giocatori ATP, quindi potrebbe avere accesso a informazioni privilegiate. Resta ora solo da aspettare per comprendere meglio l’evoluzione della situazione.