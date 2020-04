Mutua Madrid Open Virtual Pro: Il torneo è ai quarti di finale. C’è anche Fabio Fognini

E’ arrivato ai quarti di finale maschile e femminile il Mutua Madrid Open virtuale, la cui prima edizione si sta disputando questa settimana.

Alcuni dei principali favoriti si sono fatti strada nella fase a gironi, come Rafael Nadal e Elina Svitolina.

Ai quarti anche il nostro Fabio Fognini.

Quarti di Finale Maschili

Andy Murray vs. Alexander Zverev

Diego Schwartzman vs. Fabio Fognini

Stefanos Tsitsipas vs. David Ferrer

Benoit Paire vs. David Goffin

Quarti di Finale Femminili

Fiona Ferro vs. Donna Vekic

Sorana Cirstea vs. Bianca Andreescu

Caroline Wozniacki vs. Johanna Konta

Kiki Bertens vs. Belinda Bencic