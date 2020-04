La scelta di Kevin Krawietz. Lavora al supermercato ma non per necessità

Kevin Krawietz, tennista tedesco che è attualmente il campione in carica del Roland Garros in doppio (ha vinto lo scorso anno insieme a Andreas Mies) e sono una delle migliori coppie, ha rivelato che sta lavorando in questi giorni in un supermercato a Monaco, in Germania.

Questo è stato il modo in cui il tennista ha scelto di trascorrere il tempo in un momento in cui il circuito è interrotto per colpa della pandemia di coronavirus.

“Lavoro in un supermercato da diverse settimane con uno stipendio di 450 euro. Rimetto la merce sugli scaffali, sistemo le scatole vuote e pulisco i carrelli della spesa con un disinfettante “, ha dichiarato il tennista alla rivista” Der Spiegel “.

Krawietz è attualmente il numero 13 nel mondo e nel solo 2020 ha già vinto circa 80 mila euro, quindi non sta ovviamente lavorando per necessità. “Nella mia vita ho avuto il lusso di convertire il mio hobby nella mia professione e ora volevo avere un lavoro normale per un po ‘e dopo questa epidemia ho l’opportunità di farlo. Mi alzo alle 5 del mattino per riempire gli scaffali del supermercato prima che venga aperto. Giro Monaco con i pattini”.

Krawietz garantisce che continua ad allenarsi in campo dalle tre alle quattro volte alla settimana e attende il momento in cui si riprenderà a giocare.