Le confessioni di Alex De Minaur

Alex De Minaur ha partecipato questo venerdì a un Instagram LIVE con il suo amico e connazionale Matt Reid e ha risposto ad alcune domande molto interessanti, per lo più inviate dai fan. Il miglior tennista australiano, per il ranking ATP, ha parlato di come è andata la prima sera che è uscito con i suoi colleghi professionisti in Australia.

“Diciamo che ho bevuto un altro paio di bicchieri e le cose non sono andate molto bene. Abbiamo iniziato a bere alle cinque del pomeriggio e sono svenuto completamente non sono nemmeno andato a cena con loro. Mi sono svegliato alle 3 del mattino e ho chiesto al resto dei ragazzi dove stessero andando, dato che io ero pronto per fare altro, le cose quindi non sono andate bene ”, ha detto il 21enne che sta facendo la sua quarantena ad Alicante.

Nick Kyrgios, presente quella notte, ha confermato le dichiarazioni di De Minaur. “Mi sono preso cura di lui quel giorno. La forza di questo bambino è enorme all’interno del campo, ma all’esterno è piuttosto piccola”, ha scherzato il giocatore di Canberra nei commenti.

De Minaur, ha anche raccontato l’episodio più memorabile che ha avuto con Kyrgios: “Di solito si prende cura di me di notte, ma quel giorno i ruoli si sono invertiti, dato che dovevo metterlo in un taxi e lasciarlo nel suo letto d’albergo. Poi ho scoperto che ha lasciato la stanza e si è messo nei guai, perché l’hotel non gli piaceva molto ”. Kyrgios ha confermato la versione. “Ho distrutto la stanza d’albergo ovunque …”