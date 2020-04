Coronavirus: niente Giochi del Mediterraneo nel 2021. L’edizione di Orano spostata di un anno

A causa dell’emergenza Coronavirus, i Giochi del Mediterraneo non si terranno nel 2021: la XIX edizione della kermesse internazionale, che racchiude al suo interno anche il tennis, è stata infatti posticipata di un anno. Ad Orano (Algeria), dunque, si gareggerà dal 25 giugno al 5 luglio 2022.

L’ultima edizione dei Giochi del Mediterraneo si tenne nel 2018 a Tarragona (Spagna). Nel singolare maschile Jacopo Berrettini conquistò il bronzo, imponendosi nella “finalina” sul marocchino Amine Ahouda col punteggio di 6-0 3-0 ritiro. A vincere l’oro fu Ouahab, che vinse in finale contro il monegasco Catarina.

Nel singolare femminile Lucia Bronzetti andò ad un passo dalla conquista della medaglia di bronzo: l’azzurra perse in semifinale, al terzo set, contro la slovena Erjavec. A vincere la medaglia d’oro fu la turca Eraydin, argento per Fiona Ferro.